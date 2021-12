Aguilera expresó que no es posible que la sociedad dominicana aún no pueda contar con 419 artículos que son de progreso para el sistema judicial, y que algunos de sus colegas en la Cámara de Diputados no piensan en el bien común.

SANTO DOMINGO.- El diputado por la provincia de Santiago, Leonardo Aguilera, lamentó que el país aún no tenga un Código Penal adecuado a los tiempos, solo por el capricho individual de algunos legisladores que boicotearon la última sesión donde se discutía su aprobación.

“Una pena que nuestro país, no pueda tener un código penal adecuado a nuestros tiempos, 419 artículos que no se pudo aprobar por algunos diputados, que tienen sus derechos, pero que no pensaron en el bien colectivo de un país que tanto necesitaba de esa pieza'', explicó el representante ante la Cámara Baja.

Leonardo espera que estos días sirvan de reflexión para quienes se oponen a la aprobación de un nuevo Código Procesal Penal, y puedan entender que el bien colectivo está por encima de los intereses particulares