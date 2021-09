Al hablar de los familiares del presunto cabecilla de la red, dijo estar sorprendido porque tienen toda la vida siendo vecinos y para él serán personas honestas y trabajadoras hasta tanto se demuestre lo contrario.

SANTO DOMINGO.- El diputado Nelson Rafael Marmolejos Gil, imputado en la Operación Falcón contra el lavado de activos y narcotráfico, aseguró este martes que no tiene nada de qué avergonzarse y que defenderá su honor en cualquier escenarios, esto en respuesta a su supuesta vinculación a la red acusada de financiar campañas políticas con dinero ilícito.

Al tomar un turno en la sesión de la Cámara de Diputados Marmolejos pidió permiso para retirarse la mascarilla y que la sociedad viera su “frente en alta” para referirse a los señalamientos en su contra.

“Yo tengo 30 años en la política con una convicción bien clara”de hacia dónde quiere llevar su trayectoria la cual, hasta el momento, no tiene manchas, aseguró.

“Yo no soy un invento, no soy un enganchao a la política, no soy una figura hecha al vapor (…) no he amasado fortuna” y que tampoco está en la línea de quienes creen que se deben invertir grandes millones de pesos en una campaña política.

Dijo que su madre al enviudar “no se casó para no darle un mal ejemplo a sus hijos”, 8, de los cuales Marmolejos es el menor.

Al hablar de los familiares del presunto cabecilla de la red, dijo estar sorprendido porque tienen toda la vida siendo vecinos y para él serán personas honestas y trabajadoras hasta tanto se demuestre lo contrario.

“Me sorprendo porque algunas de esas familias, la Mosquea y la Polanco (…), hoy salen involucrados en una investigación denominada la investigación Falcón (...) siempre han estado involucrados a actividades comerciales lícitas. Yo conozco de esa familia y para mí hasta tanto se demuestre lo contrario son familias honorables de hombres y mujeres honorables”, dijo.

Dijo que no se opondrá a las investigaciones. “No voy a obstruir bajo ninguna circunstancia ninguna investigación del Ministerio Público” y que todas las cuentas en bancos y cooperativas que estén a su nombre pueden ser investigadas.

“Yo me pongo a la disposición del Ministerio Público, de la Procuraduría, la Suprema, del FBI, de la CIA y del que quiera”, aseveró. Dijo que tiene como justificar todo el dinero que utilizó en su campaña porque “no tengo nada de qué avergonzarme” y que es “un hombre recto, incorruptible y un hombre radical en lo que creo y en lo que pienso”.