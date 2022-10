“Creo que nosotros no cometimos en ningún momento ningún error, siempre me he caracterizado por defender mi provincia”, dijo Duarte al ser cuestionado por la prensa.

SANTO DOMINGO.- Luego de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) condenara a tres meses de pena suspendida al diputado de la provincia Sánchez Ramírez, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Sadoky Duarte, éste dijo que recurrirá a la sentencia emitida ante el Tribunal Constitucional ya que asegura no cometió "ningún error".

“No se pudo demostrar que yo agredí a esa gente, por ende el tribunal descartó lo que tiene que ver con violencia de género”, expresó el legislador tras conocer su condena que incluye el pago de una multa de 3 mil 500 pesos por agresión contra una raso de la Policía Nacional.

“Creo que nosotros no cometimos en ningún momento ningún error, siempre me he caracterizado por defender mi provincia”, dijo Duarte al ser cuestionado por la prensa.

El diputado Sadoky señaló que sus abogados ya "fijaron su posición y van a recurrir a la sentencia de tres meses de prisión suspendida ante el Tribunal Constitucional".

Se recuerda que Duarte fue condenado tras un incidente que se registró cuando trataba de impedir que agente policiales detuvieran a unas personas y se remolcara un vehículo, en el que resultó golpeada una raso.

De acuerdo al Ministerio Público, la raso Disleidy Heredia declaró que Duarte la agredió en el momento en que la patrulla de la que ella formaba parte trató de retirar de la calle Padre Fantino, de Cotuí, un vehículo dejado abandonado en la vía por cinco personas que huyeron en forma sospechosa.

Lectura íntegra del fallo fue pautada para 15 de noviembre próximo.