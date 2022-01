Dijo que en su criterio no deben seguir, y que cree que el código se debe rediscutir y que cuando la sociedad crea que se debe aprobar el código posible estarán en la mejor disposición.

SANTO DOMINGO.- El controversial proyecto de reforma al código penal deberá ser sometido en la próxima legislatura ordinaria que comenzará el 27 de febrero de este 2022, luego de que la Cámara de Diputados decidiera dejar sobre la mesa la pieza legislativa debido a las críticas y reclamos entre grupos denominados “pro-vida” y los defensores de los derechos humanos y civiles.

Alfredo Pacheco, adelantó que sometería dicha posposición para que quede sobre la mesa el proyecto por la importancia que reviste la misma.

"Es nuestra propuesta en virtud de que las diferentes partes que han estado interactuando con esta pieza tiene divergencias con temas que en mi criterio creí que no era fundamentales pero indudablemente que han sobrepuestos esos temas que en cierto modo nada tiene que ver con la justicia penal pero son colaterales", sostuvo el presidente de la Cámara de Diputados. Alfredo Pacheco antes de la sesión.

Dijo que en su criterio no deben seguir, y que cree que el código se debe rediscutir y que cuando la sociedad crea que se debe aprobar el código posible estarán en la mejor disposición, no solo de conocerlo sino de aprobarlo.

"Todos saben que hemos hecho esfuerzos extremadamente extraordinarios a favor de que esa pieza sea acogida y de que en el país podamos tener un código penal", sostuvo Pacheco.

Al motivar la posposición el día de hoy, Pacheco aseguró que el nuevo se encuentra bien encaminado. La propuesta contó con el voto favorable de 101 diputados.

Se recuerda que la presente legislatura concluye a la media noche de mañana miércoles 12 de enero. La siguiente inicia a partir del 27 de Febrero del año en curso.

Previo a la votación, los voceros de los diferentes bloques hicieron uso de la palabra para ponderar las partes positivas del nuevo Código Penal.

Gustavo Sánchez:

En la sesión, el vocero del Bloque de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, dijo que sectores que amenazan con quitarles la visa de no aprobar determinado artículos dentro del nuevo Código Penal.

“A mí que nadie me amenace con quitarme visa por la toma de una decisión política, que me la quiten si me la quieren quitar. Total, yo voto y asumo temas por convicciones. Pero aquí hay sectores que quieren dirigir allá y que quieren acá, y eso no es posible”, sostuvo Gustavo.