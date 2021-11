Sobre el caso, el congresista del PLD, Plutarco Pérez, crítico que el Ministerio Público no persigue con igual presteza a funcionarios que han cometido actos dolosos.

SANTO DOMINGO.- Diputados oficialistas y de la oposición manifestaron su respaldo a las acciones que lleva a cabo la justicia, en contra de la corrupción administrativa y el crimen organizado.

El vocero de la bancada oficialista en la Cámara Baja, Julito Fulcar, destacó el accionar del órgano acusador, en tanto, el diputado oficialista, Eugenio Cedeño, favoreció el desmantelamiento de mafias militares y policiales enquistada en los cuerpos castrenses en detrimento de sus agentes.

Sobre el caso, el congresista del PLD, Plutarco Pérez, criticó que el Ministerio Público no persigue con igual destreza a funcionarios que han cometido actos dolosos.

“La justicia lo que tiene que ser es transparente, objetiva y lo más independiente que pueda, y el que no tenga nada que responder que no responda, pero nosotros como dirigentes políticos siempre hemos dicho que el amparo de todo ciudadano dominicano es la ley, no podemos pensar en otra cosa”, expresó el dirigente.