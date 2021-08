Mediante un comunicado de prensa, la institución indicó que “por el respeto al periodismo” asumirá desde hoy la denuncia.

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) informó este lunes que inició una investigación de fondo sobre la denuncia de presuntas irregularidades en el otorgamiento de becas en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MescyT).

A través de un comunicado de prensa, la DIGEIG explicó que investigará el caso de la misma manera en que procedió a visitar a la Cámara de Diputados, luego de que una legisladora denunciara que el ministro del MescyT, Franklin García Fermín, cobraba en dos nómina.

"De la misma manera que fuimos a la Cámara de Diputados, primer poder del Estado, a aclarar la presunta evasión en función de nuestras obligaciones proveniente de una denuncia infundada, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), asume hoy, por el respeto al periodismo, a través de la Dirección de Investigación y Seguimiento de Denuncias, iniciar la investigación de fondo sobre la denuncia de irregularidades en otorgamiento de becas en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT)", dice comunicado.

La investigación se realiza a través de la Dirección de Investigación y Seguimiento de Denuncias de esa institución, ya que supuestamente hay una lista de nombres de hijos de funcionarios que fueron favorecidos con becas.

Dentro de los beneficiados está el ministro Franklin García Fermín, con una beca para cursar un programa de alto desarrollo en Barna Management School por un valor de 737 mil 365 pesos.

Hace poco la diputada por la provincia María Trinidad Sánchez del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Priscila D’Oleo, denunció que el ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, aparece cobrando un salario en dos nominas públicas.

“…Yo me pregunto que si todos los prestamos que hemos aprobado aquí son para pagarle los casi 600,000 pesos que cobra Franklin García Fermín cuando cientos de desvinculados que no han recibido sus honorarios y yo no he visto alguna de las ayudas sociales que es la razón principal”, expresó la vicevocera de la bancada peledeista de la Cámara Baja.

La legisladora aseguró que hace más de seis meses que envió una comunicación a la Dirección General de Ética, que dirige Milagros Ortiz Bosch, poniendo en evidencia al ministro de Educación Superior Franklin García Fermín.

Durante su participación en la sesión realizada este martes, la legisladora llamó al presidente Luis Abinader a investigar a los funcionarios de su Gabinete por las supuestas irregularidades que cometen en sus funciones.

A esto, García Fermín, dijo que la denuncia realizada por la diputada peledeísta Priscila D’Oleo, de que supuestamente, este tenga ingresos en dos nóminas del Estado, obedece a campaña de descrédito en su contra.

Puntualizó que no es posible que un funcionario pueda cobrar en dos nóminas y que la congresista habla sin fundamentos, alegando que para una persona cobrar en una institución del Estado usted no puede estar cobrando en otro sitio, porque esas nóminas se cruzan.

“Esa señora ha hablado sin fundamento, con desconocimiento de la ley, por tanto entiendo que eso se corresponde a una campaña aviesa, sucia que quiere dañar el buen nombre de la persona y del gobierno por supuesto”, indicó García Fermín.