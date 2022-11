La Dirección General de Migración informó que existe un protocolo específico cuando hay menores de edad involucrados en el proceso.

Santo Domingo.- La Dirección General de Migración negó este martes que se repatrie menores haitianos sin sus padres y que se les violenten sus derechos, luego de que UNICEF indicó que en lo que va de año esa organización y los grupos registran 1,800 niños no acompañados.

Ciudadanos del vecino país, rechazan el apresamiento y deportación de menores de edad.

Es el sentir de los padres de una menor de 15 años que fue detenida por Migración la mañana de este martes en el Puente Juan Carlos en el municipio de SDE.

Aseguran la menor nació en el país por lo que piden a las autoridades evaluar su caso.

“La niña tiene su acta de nacimiento y no se la pueden llevar porque es menor, ella no sabe nada de Haití, no tiene familia”, dijo Esteban Agustín, extranjero.

Asimismo la extranjera Beatriz Pierre afirmó “lo muchachos que nacieron aquí es otra cosa si fuera un adulto, pero una niña que no sabe nada, ese presidente mire a ver lo que va hacer pero un muchacho menor de edad no lo pueden hacer”

Otro padre de familia inmigrante recibió su hijo de 16 años que llevaba tres días detenido en el vacacional de Haina.

En tanto la Dirección General de Migración, respondió ante las versiones de UNICEF quien indica que “desde principios de año, los aliados de UNICEF en la frontera de Haití registraron 1,800 niños, niñas no acompañados, expulsado de RD a través de los diferentes puntos fronterizos oficiales”

Venancio Alcántara, afirmó que de los más de 150,000 extranjeros que han sido reconducidos a su país desde el año 2020, no existen casos de menores que hayan sido separados de sus padres.

“En todo momento y en cumplimiento con las leyes de la República Dominicana y los tratados internacionales, toda deportación se lleva a cabo en total y absoluto respeto de la dignidad de las personas y sus derechos humanos” indica el funcionario

“Esta mañana me iban a llevar estando yo legal, quien iba atender ese niño esa madre, ahora iban a pasar miseria por la culpa de unos brutos que no saben leer, en esas instituciones hay que poner personas que sepan hacer las cosas, si los dos gobiernos se reúnen los problemas se pueden resolver”, expresó Carlos Pierre, extranjero

La Dirección General de Migración informó que existe un protocolo específico cuando hay menores de edad involucrados en el proceso.

Algunos de los extranjeros consultados expresaron su inconformidad por el trato recibido a la hora de saber el estatus de sus parientes.

“Yo vine ahora de Hato Mayor y esa gente le habla a uno como perro, y no me dicen nada. Yo quiero darle algo de dinero para que se vaya Haití”, dijo Marie Rive, extranjera

La entidad señala además, que en todo momento los menores están junto a sus padres y, cuando estos no se han localizado, los menores son referidos directamente al CONANI.