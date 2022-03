Dijo que los proveedores de esta institución siquiera utiliza el lenguaje de contrataciones públicas. "Usan si me pueden ayudar, si me dan raciones, si le pueden quitar algunos 100 y a mi me dan 200, es como una cosa de reparto".

SANTO DOMINGO.- Carlos Pimentel, titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), expresó que no es posible que todos los años el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), esté realizando licitaciones, y sugirió que debería de dedicarse más a las fiscalizaciones, porque "no solamente es contratar".

"Inabie no puede estar todos los años haciendo licitaciones, ellos no han terminado esta que fue “un toyo enorme” ya hemos sacado algunos recursos, hemos anulado algunos actos, vienen más recursos, ese caso va al Ministerio Público con lo que fue y ahora tiene que organizar el próximo", agregó en una entrevista de El Despertador.

Dijo que los proveedores de esta institución siquiera utiliza el lenguaje de contrataciones públicas. "Usan si me pueden ayudar, si me dan raciones, si le pueden quitar algunos 100 y a mi me dan 200, es como una cosa de reparto. Yo nunca he escuchado la palabra adjudicación".

Destacó que ese esquema que se instaló en el Inabie y debe "desarticularse".