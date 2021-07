Gonell Cosme negó en primer término que la joven del audiovisual trabajara en la entidad.

“Ese no soy yo. No es mi forma de hablar y otra es que nunca he tenido la necesidad de sonsacar a nadie. Soy una persona con mucha humildad. El que me conoce lo sabe”, dijo Gonell Cosme.

Gonell dijo que esa joven no trabaja en la Oficina Nacional de Derechos de Autor y que él no la conoce. “Nosotros no tenemos la necesidad, estamos muy tranquilo”, dijo el funcionario.

A través de las redes sociales se ha difundido un audiovisual donde una joven recibe una llamada telefónica, de parte de su jefe, a quien identifica como “Don Rubén”. En el audio se escucha ofrecer al hombre mejores condiciones laborales e incluso contratarle el camión o la camioneta del esposo de la joven en “la compañía” para que los ingresos de la casa mejoraran.