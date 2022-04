Agregó que la situación "es mucho más grave" que lo que dice el informe de los Estados Unidos que denuncia actos inhumanos de los policías y en las cárceles del país.

SANTO DOMINGO.-En esta gestión en la cual está a cargo el mayor general Eduardo Alberto Then está superando la anterior en cuanto a ejecuciones extrajudiciales, expresó este miércoles el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Manuel María Mercedes.

Sostuvo que ahora se han elevado los números, "el año pasado en el informe llegó a los 70, pero como hacemos la proyección que van más de 40 y estamos ahora apenas en el mes de abril, cuando llegue a diciembre la va a superar", dijo en la entrevista central de El Despertador.

"Si ustedes quieren abordamos un tema para que ustedes vean la profundidad de las ejecuciones, la cantidad que ni siquiera en un estado de guerra se ejecuta gente como pasa en República Dominicana".

Agregó que la situación "es mucho más grave" que lo que dice el informe de los Estados Unidos que denuncia actos inhumanos de los policías y en las cárceles del país.

"La situación en materia de derecho humano y es lo que a mi un poco me duele, y digo que me duele porque yo me inscribí en el proceso de cambio del PRM a los fines de ver si avanzábamos, y me decepcioné totalmente".

Dijo que ese informe se queda corto en lo que hoy está pasando en materia de los derechos humanos