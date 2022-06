“Estamos equilibrando, estamos tratando de que no nos desbordemos en un gasto no necesario”, agregó el funcionario.

SANTO DOMINGO.-Los subsidios asumidos por el Gobierno para evitar transferir el impacto de la inflación a la población más vulnerable, provocará que el Gobierno reformule el presupuesto del 2022 el próximo 01 de julio por un monto que oscilará entre 110 y 120 mil millones de pesos, dijo hoy en El Despertador, el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de endeudarse para responder a esta nueva planificación, Rijo Presbot expresó que "ahí viene la magia", como explicación a la fórmula utilizada por esta gestión para utilizar "eficientemente" los recursos.

“Estamos equilibrando, estamos tratando de que no nos desbordemos en un gasto no necesario”, agregó el funcionario.

De acuerdo con lo explicado, además de reducir gastos innecesarios, han usado las cuotas del presupuesto planificado para otros trimestres para resolver inconvenientes actuales, así como la contención del incremento en el precio de los combustibles.

Rijo Presbot aclaró dos dudas, la primera, en su opinión no existe un presupuesto complementario, porque esto consiste en que hay un "ingreso extraordinario nuevo, no contemplado", lo cual advierte es lo menos que tiene la administración, pero aseguró que sí hay un "mejoramiento de los ingresos corrientes".

La segunda, explicó que al utilizar las partidas del presupuesto destinadas a un trimestre futuro, no constituye una violación a la Ley de Presupuesto, porque "no estamos transfiriendo, no estamos cogiendo recursos de Educación para pasarlo a Salud, ni de Salud para pasarlo a la Policía”, indicó".

"Estamos extrayendo esos mismos recursos del presupuesto, adelantamos la programación", aclaró.

Con relación a los combustibles, explicó que al viernes próximo el Gobierno ha invertido 20 mil 761 millones de pesos en el subsidio, que, según reveló, se mantendrá aún el petróleo de referencia estadounidense se cotice por encima de los 115 dólares el barril, como ha ocurrido en la última semana, en la cual superó la barrera psicológica de los 120 dólares.

Rijo Presbot aseguró que esta medida ha logrado mitigar el incremento de la inflación, que, explicó, en los primeros cinco meses del año se mantuvo en 4.29 % y no a 8.95 % como hubiera sido si no se hubiera llevado a cabo, lo que llamó un "sacrifico fiscal" de la gestión a la que pertenece.

Por otra parte, indicó que "de todo (se va a recortar), todo aquello que no se vaya a ejecutar", dijo al referirse al dinero destinado para la construcción de obras, la cual dijo que no se disminuye, sino que que si los procesos antes de ejecutar no están listos, pues no se realiza el pago o no se registra como devengado, lo que permite que se pueda destinar para otra partida el dinero que se planificó, pero no se usó.

En cuanto al programa de vivienda, dijo que los recursos para el mismo ya estaban establecidos, "va caminando muy bien" y tiene cerca de un 50 % en ejecución, que es lo que se espera.

Durante la entrevista, José Rijo Presbot definió todos los puntos dentro de la planificación presupuestaria que han tenido que asumir desde octubre 2021, cuando no habían previsto que Rusia iba a invadir Ucrania y los efectos que esto tendría en la economía mundial.

Al insistirle en si se iban a endeudar o no, el funcionario fue enfático en que es una cuestión del día a día y de evaluar las variables que inciden para tomar tal decisión, como la inflación en los Estado Unidos, la cual se sitúa en más del 8 %, pero aseguró que buscan no exceder el 3.5 del déficit público, para no enfrentar una alta tasa de interés a largo plazo.

"Nosotros proyectamos un déficit de un 3 %. Estamos ajustando para no pasar de 3.5 %..., eso podría decir que estamos significando de 30 a 35 mil millones de pesos, de forma tal que no nos afecte, no nos impacte tanto en el nivel de intereses que tengamos que pagar a futuro", concluyó.