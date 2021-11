Descartó que la actual dirección haya cometido delito en el contrato con la empresa Mía Cargo Group, ya que a su llegada a la institución dicha empresa ya tenía una relación con el correo dominicano.

SANTO DOMINGO.- El director del Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) Adán Peguero, solicitó este lunes una licencia de tres meses al presidente de la República Luis Abinader, para dar espacio a las investigaciones que se llevan a cabo por el acuerdo con la empresa Mía Cargo, datos revelados en un reportaje realizado por el programa de investigación de la periodista Nuria Piera,

Descartó que la actual dirección haya cometido algún delito con el contrato de la empresa Mía Cargo Group, porque a su llegada a la institución dicha compañía ya tenía una relación con el correo dominicano.

“En cuanto al contrato con Mía Cargo Group, debemos de establecer que a mi llegada al Instituto Postal Dominicano, nos encontramos con el contrato firmado en fecha 4 de diciembre del año 2019 entre las empresas Inversiones Tahití S.A, representada por el señor Eugenio Henríquez Disla y de parte de Mía Cargo Group, por el señor Diego Aníbal Vestillero”, explicó Peguero.

Manifestó que al percatarse de que la empresa Inversiones Tahití S.A, no estaba cumpliendo con el envío de las paqueterías y al indagar, nos percatamos que entre dicha empresa y Mía Cargo Group había diferencias comerciales, rescindieron del contrato y pactaron nueva vez, para lo cual fue contratada una firma consultora jurídica DKM Abogados, recibiendo la no objeción para la realización del nuevo acuerdo y garantizando que con ella no se violaba la ley.

Añadió que además se procedió a convocar a la Junta de Directiva de la institución, recibiendo la autorización para realizar el nuevo acuerdo.

Dijo que ante esa situación se procedió a rescindir el contrato con la empresa intermediaria Inversiones Tahití S.A., la cual pagaba al Instituto Postal Dominicano un monto de US$0.60 por libra cobrada al cliente y suscribir un nuevo acuerdo bajo misma modalidad de contrataciones anteriores con la empresa Mía Cargo Group.

En dicho acuerdo, la compañía se compromete a pagar el valor de US$0.90 por libra cobrada al cliente, lo que significa un aumento de 33% a favor del Estado dominicano, representado por el Instituto Postal Dominicano.

“Como se puede observar y demostraremos en cada una de las instancias que nos han requerido, que lo único que hemos hecho es proteger los intereses del Estado dominicano, por medio del Instituto Postal Dominicano, y les puedo garantizar que una vez se despejen todas las dudas generadas, la sociedad dominicana sabrá juzgar del lado de quién se encuentra la verdad”, expresó el director Adán Peguero.