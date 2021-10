Dijo que están divididos en dos, entre los buenos y malos, y que siempre ha luchado contra los malos, "llueva, truene o ventee".

SANTO DOMINGO.- "La policía tiene el deber de que el ciudadano llegue seguro a su casa, sientan que están protegidos pero con honor", así expresó este martes el nuevo director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then.

Dijo que están divididos en dos, entre los buenos y malos, y que siempre ha luchado contra los malos, "llueva, truene o ventee".

"Lamentablemente desde mi inicio a la carrera policial desde 1982 esperando que cuando me graduara de oficial académico iba a ver una policía transformada, y me encontré con el sobresalto de que la policía que vi como cadete estaba peor cada día, pero dije déjame esperar a capitán a ver si veo que la policía se transforma, me pasó capitán, mayor, teniente coronel, coronel, y llego a general y sigue la policía igualita y tenia que estar como una culebra evitando entrar a un sistema maldito que existía en la institución", sostuvo Then en su primera rueda de prensa realizada en la institución.

Resaltó que a los 39 años en esta institución ha llegado el momento que Dios tenia marcado para él, "porque encontré al presidente honesto y responsable, porque encontré a la comisión que va a transformar la institución".

Dijo que actuarán con transparencia, "el general Then no busca que la policía sea un mercado, no busca que la PN sea un medio de sustento para el alto mando policial medio y bajo que corresponden a nuestros 138 mil y pico de miembros".

"Dios es más grande que todo, en mi amada institución donde hay buenos y malos".