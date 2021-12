En tal sentido, dijo que los delincuentes se salen a buscar, ya que éstos nunca se presentan en los retenes y se entregan a las autoridades, "pues lo lógico es que utilicen otras vías".

SANTO DOMINGO.- El director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, prohibió la utilización de los retenes y chequeos como metodología para contrarrestar la delincuencia, tras precisar que los ciudadanos honestos y de trabajo ven como odiosa esa práctica.

En tal sentido, dijo que los delincuentes se salen a buscar, ya que éstos nunca se presentan en los retenes y se entregan a las autoridades, pues lo lógico es que utilicen otras vías.

“El delincuente nunca ha ido a un retén a decir mire yo soy un delincuente, ya llegué, amárrenme. No he visto al primer delincuente que haya ido a un retén para que le pongan las esposas y quedar preso por que lo andaban buscando. Señores, el delincuente se sale a buscar”, enfatizó el mayor general Alberto Then.

Aclaró que los retenes y chequeos son necesarios en los casos en que se registran hechos que ameritan cerrar determinados perímetros.

Las declaraciones del director policial se produjeron durante el acto de juramentación del Patronato de Apoyo a la Policía Nacional de Bonao, provincia Monseñor Nouel, bajo la coordinación del Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, sumando en esta ocasión nueve patronatos en el primer mes y medio de gestión del mayor general Eduardo Alberto Then, al frente de la institución del orden.

El mayor general Alberto Then sostuvo que en su experiencia de más de 35 años en la institución nunca le encontrado sentido a la implementación de retenes y chequeos innecesarios.

El mayor general Alberto Then precisó que sólo las personas serias y de trabajo siguen su camino cuando ven un retén y entonces tienen que someterse a los chequeos.

En la juramentación del Patronato de Apoyo a la Policía Nacional en la ciudad de Bonao, participaron por el sector oficial: la gobernadora provincial Raquel Jiménez, el senador Héctor Acosta, el alcalde Eberto Núñez, José Payano, de la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), el procurador fiscal Joel López, y el mayor General Eduardo Then, director general de la Policía Nacional.

Por el empresariado, asistieron la presidenta Cámara de Comercio, Adela Tejada, y Juan Ramón del Rosario, del clúster ecoturístico de Monseñor Nouel.

En ese escenario, habló el senador provincial Héctor Acosta, quien destacó las cualidades personales y el deseo de trabajar del mayor general Alberto Then en contra de la delincuencia, y se comprometió a colaborar con la institución del orden en todo lo que sea necesario para fortalecer el trabajo de los agentes.