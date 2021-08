Sobre el año escolar, Domínguez Brito lo calificó de “total fracaso” al considerar que amplió la brecha social al dar a los niños pobres un acceso "muy desigual" a la educación.

SANTO DOMINGO.- El exprocurador Francisco Domínguez Brito arremetió hoy contra el oficialismo señalando el endeudamiento que se ha aprobado por este gobierno, a lo que respondió el ministro de Economía, Jochy Vicente.

“Cuando el PRM estaba en oposición fue duro contra el PLD por el tema préstamos, sin embargo, en su primer año de gobierno han tomado 13 mil millones de dólares, casi la totalidad de préstamos que se tomaron en 8 años de gobierno del PLD”, criticó Brito.

Vicente respondió a estos planteamientos de forma directa diciendo a Domínguez Brito:“Parece que se te olvidó que estamos batallando una pandemia que sólo en gastos directos asociados a ella se ha tenido que destinar más de RD$189 mil millones. Asumo que no estás recomendando no darle asistencia social a los más afectados por la pandemia o no comprar la vacunas”.

Sobre el año escolar, Domínguez Brito lo calificó de “total fracaso” al considerar que amplió la brecha social al dar a los niños pobres un acceso "muy desigual" a la educación.

Planteó que las autoridades educativas no implementaron fórmulas que permitieran el avance cognitivo entre los niños y niñas de segmentos poblacionales vulnerables. “Nadie se pone a ver un programa de televisión de ese tipo. Un niño de cinco años, y todos hemos tenido niños, no se sienta a ver eso”, acotó Francisco Domínguez Brito.

Indicó que se debió proveer al alumnado de un seguimiento más personalizado, así como reactivar las estancias infantiles que albergarían alrededor de 150 mil infantes en edad pre-escolar.

Domínguez Brito dijo que de haber el interés se pudo dar un seguimiento casa por casa a la modalidad de docencia a distancia mediante la referida contratación de maestros desempleados, aun fuera a título de auxiliares.

“Y que la calidad de la educación al menos pudiera ser subsanada por en un colegio rico los niños no han aprendido igual, pero han mantenido un proceso de formación. Los niños pobres de la República Dominicana no lo han tenido”, dijo el también ex titular de varias instituciones del Estado Dominicano.