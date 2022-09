Así mismo afirmó que donde no tiene la mayoría es en los diputados y en alcaldes, pero que tienen la mayoría en los presidentes intermedios, en los presidente de comité de base, en los nichos poblacionales donde más se vota, "es decir que todo eso es una ventaja".

SANTO DOMINGO.- El aspirante a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Brito, aseguró que está por encima de los demás precandidatos, como Karen Ricardo, Abel Martínez, Margarita Cedeño, Luis de León y Maritza Hernández de cara a la Consulta Ciudadana que ha de realizar ese partido el próximo 16 de octubre.

"Tenemos la mayoría de los comités intermedio sobre todo en el Gran Santo Domingo, la mayoría de los grandes dirigentes en las grandes ciudades, nosotros tenemos la tradición partidaria y te puedo asegurar que la mayoría de las personalidades y tradiciones del liderazgo del PLD están en este proyecto presidencial", expresó este miércoles en El Despertador.

Al ser cuestionado que cuántos miembro del Comité Político lo apoya, dijo que se puede decir de dos manera, lo que están públicos, "y si lo sumamos con los que están calladitos que no han tomado posición, yo te diría que tenemos la mayoría del Comité Político, la mayoría debe de ser 12 y 13, y lo que se han hecho público, todos tenemos 7, creo que estamos empatados en Comité Político, en Comité Central entiendo que tenemos la mayoría".

Así mismo afirmó que donde no tiene la mayoría de apoyo es en los diputados y alcaldes, pero que tienen la mayoría en los presidentes intermedios, en los presidente de comité de base, en los nichos poblacionales donde más se vota, "es decir que todo eso es una ventaja".

"Por ejemplo tu va a la circunscripción tres el Distrito Nacional que probablemente va a representar una votación impresionante de cara al proceso, y yo te puedo asegurar que la mayoría aplastante de toda la dirigencia en la militancia está en este proyecto presidencial".

Se le preguntó que como se está haciendo esa campaña interna, porque aquí hemos apostado desde antaño al clientelismo, dijo que nunca ha creído en eso, que no ha sido su característica tampoco, "ni en los tiempo en cuales he estado en el gobierno y mucho menos ahora, no tengo la posibilidad, creo que ese populísmo clientelar de votar por 2,000 pesos es lo que ha hecho tanto daño a nuestro partido y al mismo PRM y a todo los partidos políticos, mientas República Dominicana maneje ese sistema, simplemente estamos convocados a un nuevo crecimiento institucional y humano dentro de los lideres políticos".