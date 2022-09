La reacción de Brito se debió cuando fue cuestionado de que algunos sectores sostienen que en su gestión como procurador no fue duro en la lucha contra la corrupción.

SANTO DOMINGO.- Entrevistado en El Despertador, Domínguez Brito, aspirante a la candidatura presidencial del PLD, aseguró que Félix Bautista quien era acusado de desfalco, lavado de activos, entre otros hechos, resultó absuelto porque el mismo magistrado que fue designado por la Suprema Corte de Justicia para conocer la audiencia preliminar fue nombrado por el mismo senador.

"Hablemos con nombres y apellidos... yo te puedo hablar de ese caso, era un funcionario importante, ese caso estaba archivado, ¿quién le quitó el archivo?, ¿quién hizo la investigación?, ¿por qué lo absorben?, porque el juez que conoce el caso fue nombrado por la misma persona, ¿por qué dicen que no se apeló el caso?, ese caso fue apelado, ¿qué sucede en la apelación?, averigüen porque todos los jueces apoyaron que una persona sea que vaya a el tribunal colegiado que conocía y también rechazado, ¿qué sucede en la SCJ, que discute el derecho no los hechos, no iba a ver las pruebas, simplemente iba anular una series de cosas, entonces fíjate como se construyen verdades a partir de elementos que no son ciertos", expresó Brito.

La reacción se debió cuando fue cuestionado de que algunos sectores sostienen que en su gestión como procurador no fue duro en la lucha contra la corrupción, y que incluso en el caso de Félix Baustista él debió apelar el fallo de la Suprema Corte de Justicia.

"Empecemos uno a uno, yo los retos a todos, quién ha presentado más cargos de corrupción que quien les habla, y busque a los procuradores uno a uno, ex ministros, exdirectores o más alcaldes", manifestó.

Reiteró "yo reto y oye lo que te voy a decir, es muy fácil someter a los del gobiernos pasado porque todo el mundo te lo celebra, sobre todo en el medio donde tu te desenvuelve, que me digan a mi alguien, quién procurador ha sometido más ministros de tu propio gobierno que quien les habla".

Al ser cuestionado sobre a cuáles casos se refiere, Brito contestó que desde el caso de Bienes Nacionales, Obras Públicas, de OISOE, del caso de Inapa, Súper Tucano, del ministro Defensa, de los invernaderos, y que siempre tuvo una posición con todas las sanciones.

"Yo te puedo hablar del caso Bahía de las Águilas, yo te puedo hablar que salvo los casos recientes o casos donde yo no estaba como el de Odebrecht, no hay un caso en el cual que haya presentado más casos en los tribunales que quien les habla".

Finalizó el tema diciendo que como procurador me atrevo a decir que ningún Ministerio Público ha sido más duro contra la corrupción que él, y que como procurador nadie ha denunciado el sistema de impunidad que él.