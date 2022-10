El candidato manifestó que cuando cierre el proceso a las 5:00 de la tarde, inmediatamente todos los aspirantes irán a la casa presidencial del PLD, "todos juntos unidos, estaremos todos".

SANTIAGO.- Francisco Domínguez Brito, aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), aseguró este domingo después de ejercer su voto, que no va a desfraudar al pueblo dominicano.

"No les voy a desfraudar, no vendré con mentiras ni con demagogia, trataré de trabajar con la verdad, duela o no duela, pero siempre con la verdad, y sobre todo atendiendo a los intereses del país".

Espera que salgan unidos:

Brito dijo que confía que todo saldrá bien, unidos y que todo el mundo respete los acuerdos, "y que sobre todo los dirigentes del PLD, los militantes que son los que tienen el control de todos los centros de votación sepamos que tenemos que poner el partido en esta coyuntura por encima del interés particular o personal.

"Que la unidad partidaria es vital y fundamental de cara a una fortaleza en función del proceso del año 2024. En la medida que avance el día va a ir cambiando, tenemos los estimados de acuerdo a las verificaciones que se hicieron, hay muchos centros lo cual hace que no permita los molotes y se hagan grandes filas".

Cierre

El candidato manifestó que cuando cierre el proceso a las 5:00 de la tarde, inmediatamente todos los aspirantes irán a la casa presidencial del PLD, "todos juntos unidos, estaremos todos".

Agregó que si gana, la primera llamada que va a hacer es llamar a su mamá para darle las gracias por todas sus oraciones.