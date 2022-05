Dentro de las propuestas presentadas por Francisco a la ANPA se encuentran fortalecer las cooperativas agropecuarias y canalizar mayores fondos de asistencia técnica y préstamos para dichas cooperativas.

SANTO DOMINGO.- El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, realizó una visita este jueves a la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) donde fue recibido por su presidente Danilo Severino, encuentro que sirvió como escenario para presentar su análisis del contexto actual y entregar sus recomendaciones al sector.

“Hace unas semanas hice recomendaciones al presidente Luis Abinader y al gobierno. Hoy, estoy aquí en el ANPA porque creo este gobierno está perdido, no saben qué hacer. Es momento de crear las condiciones para instaurar una cultura de exportación, concentrarnos en alcanzar niveles de productividad que nos hagan más competitivos a nivel internacional y no seguir insistiendo en la ley de aranceles tasa cero, lo cual no resolverá el problemas de precios de los alimentos pero además pondrá en riesgo la autosuficiencia alimentaria del país” expresó Brito.

Dentro de las propuestas presentadas por Francisco a la ANPA se encuentran fortalecer las cooperativas agropecuarias y canalizar mayores fondos de asistencia técnica y préstamos para dichas cooperativas.

Asimismo, diseñar un Plan Nacional de Preparación de Tierras al productor y dotar al Ministerio de Agricultura de los equipos necesarios para el apoyo de estos programas, que el hombre y la mujer del campo de manera fácil y con poca burocracia obtengan el apoyo para sus tierras.

“Con el tema de la leche, debemos tener un cuidado especial, la eliminación de los aranceles a la leche en polvo puede ser grave para un sector que ya presenta serias dificultades, sería mejor incentivar su producción local, por ejemplo, retomemos la discusión del etiquetado a los productos lácteos, donde el consumidor sepa si toma leche en polvo o no y pueda elegir garantizando sus derechos” afirmó el exministro de Trabajo.

Otras propuestas entregadas por el aspirante a la presidencia a los directivos de la ANPA, se enmarcan en reconocer que los insumos agropecuarios para el sector siempre deberán estar exentos del pago de todo arancel o impuestos.

“Se debe implementar un Plan Nacional de Infraestructuras y mejora de caminos o carreteras rurales como fórmula de mejorar el transporte de los productos. Vías en mal estado es una especie de impuestos y gastos adicionales para el productor local. Igualmente permitiría que productores puedan vender más fácilmente a los consumidores evitando intermediarios, siempre y cuando podamos construir las condiciones para ellos”.

Domínguez Brito puntualizó además que: “Debemos trabajar en la programación del campo, en cuanto a siembra se refiere. Debemos abocarnos a la cultura de rotación de cultivos, donde, por ejemplo, en los tiempos de invierno de los países nórdicos nosotros produzcamos productos para exportarles, esto ayudaría considerablemente al uso de la tierra ya que se renueva por ella misma y rompe con el ciclo de las plagas”.