El gerente de la Empresa Distribuidora dejó en claro que el déficit de generación que está afectando a la población dominicana se debe a que la pasada administración no programó ni planificó.

SANTIAGO.- El gerente general de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte Edenorte (EDENORTE), Andrés Cueto denunció que en los actuales momentos se han recibido múltiples ataques en diferentes instalaciones físicas de la empresa distribuidora.

Cueto consideró que esta situación no se corresponde, debido a que como intermediaria está distribuyendo la energía la cual paga.

El gerente de Edenorte reafirmó la información ofrecida por el presidente de la República Luis Abinader quien detalló que dentro de las soluciones al servicio energético del país está la adjudicación de una planta eléctrica de unos 800 megavatios de gas natural en Manzanillo, que también tendrá su propio depósito de combustible y será "más económica" que Punta Catalina porque contará con dos unidades de 400 MV cada una sumando 800MV.

Cueto dejó claro que la pasada administración sabía que tenía que dejar construidas las generados que aportaran un superávit energético alm país y no lo hicieron.

“Esas instalaciones las construiremos porque estaba contemplado y la administración pasada lo sabía y no lo hicieron, esto cuando ellos con el informe de Mercado Energético, una firma argentina desde el año 2018 le entregó la planificación donde le especificarán la construcción de nuevas terminales y esto se sabía porque desde el año 2010 al 2020 se debía haber contado en el país con 1,500 MV y solo se construyeron los 720 MV de Punta Catalina, es decir que para el 2020 en vez de contar con un superávit energético, teníamos un déficit de 800MV”, puntualizó.

“Es importante aclarar que este déficit que está afectando a la población dominicana se ha manifestado con múltiples interrupciones debido a que la administración pasada no programó, no planificó el desarrollo energético del país y al no contar con una reserva suficiente de un 10 a un 15% con la salida de cualquier planta importante por mantenimiento o por reparación rutinaria, pues es correcto que esto nos generaría el déficit y eso lo hemos podido ver con la salida de Punta Catalina I con AES, con los Minas y con Haina turbo Gas y obviamente que esto ha desencadenado la inconformidad de la población”, manifestó