Santo Domingo-. Dos casas editoriales establecidas en el país deploraron que el Ministerio de Educación pretenda “imprimir sueños” al realizar una convocatoria de "Manifestación de Interés", para la impresión de libros de textos que aún no existen, por lo que definieron la decisión como “improvisada y absurda.”

En esos términos se pronunciaron Casa Duarte y Actualidad Escolar 2000 frente a la convocatoria a manifestación de interés del proyecto “Contratación de servicio de impresión de los libros de textos de los grados pre-kinder, kínder, pre-primario, primario (1er al 6to grado) y secundario (1er al 6to grado)”, publicada recientemente por el ministerio.

Casa Duarte aseguró que los libros cuya impresión se pretende licitar no existen “y están lejos de estar listos” y advirtió que el Minerd continúa improvisando con el 4%, mientras los estudiantes de secundaria del sector público están sin libros desde 2019. Advirtió que el ministerio insiste en violar la Ley 340-06 y la Ley del Libro 502-08, dando privilegios a universidades y academias, mediante contratos de grado a grado.

“La convocatoria publicada por el Minerd es un proceso totalmente irregular, no previsto en la Ley 340-06, y en este caso contempla una especie de precalificación, limitando la participación y la libre competencia que debe reinar en una eventual licitación. El resultado de esta evaluación anticipada será excluyente de futuros oferentes en un futuro proceso de licitación, violando, una vez más, la Ley 340-06” afirmó Casa Duarte.

Para Actualidad Escolar 2000 la convocatoria publicada por el Ministerio de Educación carece de contenidos claros, no posee información sobre cantidad de páginas a imprimir, no tiene especificación del tipo de papel a usar, ni del tamaño o el tipo de cartulina, “se trata de elementos preexistentes que no se pueden obviar en un proceso de compra de ese tipo y que, al no contar con ellos, dejarían el proceso a la deriva”.

La “convocatoria para presentación de manifestación de interés” demuestra nueva vez que el proyecto Libro Abierto tiene como fin descartar la participación del sector editorial en la edición de los libros de texto, desconociendo toda la experiencia acumulada de más de una década, sin contar siquiera con un plan claro para su ejecución.

Este anuncio es hecho por el Minerd a pesar de las acciones legales interpuestas por las editoras Casa Duarte y Actualidad Escolar 2000.

Casa Duarte interpuso una medida cautelar ante el Tribunal Superior Administrativo con el fin de obtener una decisión judicial que ordene provisionalmente la suspensión de los efectos de la Ordenanza 03-2022, que crea una Unidad Editorial para producir los textos escolares, violando los derechos adquiridos de las editoras, normas constitucionales y otras leyes.

El recurso legal asegura que de continuar las ejecutorias contenidas en la Ordenanza 03-2022, se producirá el colapso de la industria editorial que tradicionalmente ha comercializado libros de texto escolares, para la cual el sector público representa más del 80% de su mercado.

Mientras que la editora Actualidad Escolar 2000 denunció ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) violaciones cometidas por el Ministerio de Educación con las contrataciones realizadas en el marco del programa “Libro Abierto” para la producción de libros de texto en contravención a las normas que rigen el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas y con el fin ulterior de aniquilar a empresas del sector editorial.