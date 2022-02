Pone a disposición de la comunidad universitaria plan de gestión que pone al maestro como centro de las transformaciones

SANTO DOMINGO.- El movimiento académico Triunfo, unido a diversos grupos de apoyo, proclamó al maestro Editrudis Beltrán, como su candidato a la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para las elecciones de este año, durante la apertura formal de la campaña interna en la Primada de América.

“Agradezco al movimiento académico Triunfo, así como a la gran alianza que me acompaña; me honra el que me hayan escogido deliberadamente para representar a la familia uasdiana en este solemne escenario y frente a este compromiso ante el país de presentar nuestra candidatura para dirigir esta casa de altos estudios a partir de julio próximo”, indicó Beltrán durante un emotivo acto de proclamación realizado en la Aula Magna, el cual contó con la presencia de cientos de maestros, estudiantes y empleados universitarios.

El catedrático se comprometió a impulsar los cambios que requiere la universidad estatal, para orientar su destino con los objetivos de desarrollo sostenible del país consignados en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que aspira a la construcción de un país próspero, de una democracia participativa y una transparente justicia social, conforme lo establece la ley Orgánica No. 1-2012.

“El mundo ha experimentado un agitado proceso de transformación en sus modelos productivos, las economías se han diversificado, los contextos sociales, políticos, empresariales y desde luego educativos, han sido impactados por la 4ta revolución industrial, también llamada industria 4.0”, señaló el ex Vicerrector Administrativo.

Agregó que “Luego de recorrer todo el país y consultar a nuestros maestros y maestras, junto a un equipo de comprometidos técnicos hemos recopilado las aspiraciones de los uasdianos y hoy sometemos a ponderación de toda la familia universitaria nuestra propuesta de gobernanza por la UASD, centrada esencialmente en el docente como protagonista de la transformación.”

En ese sentido, señaló que su aspiración es colocar en el centro del debate nacional una serie de temas de impacto sobre el desarrollo del país y reavivar el compromiso de la UASD con la sociedad, pero antes se debe reorganizar la casa y actualizar la visión académica.

“En nuestra página web podrán visualizar el borrador que abrirá, aspiro así sea, un debate respetuoso, propositivo y crítico, para construir junto a cada maestro y maestra la nueva UASD”, expresó el destacado catedrático, quien propuso cinco propuestas dentro de las cuales citó en el siguiente orden: 1. Docencia 2. Investigación 3. Relación con la sociedad 4. Personas 5. Gobernanza y recursos.

Manifestó que en el documento que a partir de este momento podrán revisar, hallarán más de 200 objetivos y una serie de pilares esenciales para impulsar la visión que proponemos.

Advirtió que “La UASD debe transformarse y convertirse en una academia más competitiva y moderna”, para lo cual se deben tomar una serie de decisiones cruciales que se han previsto, por lo cual se cuenta con un equipo preparado y dispuesto a emprender las acciones para lograr lo propuesto en cuanto a las transformaciones, innovación y competitividad de la alta casa de estudios superiores”.

En ese orden, declaró que la razón fundamental que los convoca “es el sentir de miles de maestros y colaboradores administrativos a nivel nacional, los cuales han asumido el compromiso de actualizar la práctica docente y automatizar los procesos que sostienen la academia a los fines de contribuir con el desarrollo del país”.

Sin embargo, Beltrán reconoció que la UASD es la institución de educación superior que más profesionales aporta a la sociedad pero que desde la rectoría impulsará un proceso dinámico de transformación en consonancia con los desafíos nacionales y globales, que impactarán positivamente en la calidad académica.

“La docencia de calidad, la investigación y la extensión, son ejes que nos permitirán hacer mayores aportes al país en cuanto a la formación de profesionales cualificados que demandan los sectores productivos, más y mejores investigaciones científicas y vincularnos con diferentes sectores de la vida nacional de manera permanente y efectiva”, dijo quien se perfila como principal candidato a presidir a la UASD.

En el acto de proclamación estuvieron presentes los maestros Rosalía Sosa, candidata a la Vicerrectora de Extensión, Ramón Desangles, aspirante a Vicerrector Administrativo, Wilson Mejía, quien busca convertirse en Vicerrector Docente y Radhames Silverio, postulante a Vicerrector de Investigación y Postgrado, entre otras figuras importantes de su proyecto.