Santo Domingo.- El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, pidió el acompañamiento de las autoridades y becas para continuar y profundizar la formación académica de los maestros.

“Nosotros vamos a proponer un nuevo programa de formación docente para que el Gobierno lo asuma y lo implemente, porque las universidades no están haciendo el trabajo que se espera” informó Hidalgo.

Asimismo dijo que el gobierno no está para denunciar sino para hacer

“Si hay gente que contrató butacas y no las ha entregado, vamos a someterla a la justicia, si hay gente que se comprometió con libros y no los ha entregado vamos a someterlo, si hay gente que ha contratado servicio de alimentación escolar y no están cumpliendo vamos a someterlo, el Gobierno está para gobernar” añadió Eduardo Hidalgo.

Por otro lado al ser cuestionado sobre las denuncias de alegadas amenazas contra la vida del ministro de Educación pidió se investigue a profundidad la denuncia y que de ser necesario se establezcan responsabilidades.

"Organismos de seguridad del Estado deben activarse y en un tiempo razonable dar a conocer los resultados de esa investigación", aseguró Hidalgo.