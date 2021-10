La reacción del jurista y académico se producen tras el pronunciamiento de Quique Antun, de que debe ser el Estado que administre estos fondos y que el beneficio vaya a los trabajadores.

SANTO DOMINGO. - El abogado constitucionalista, Eduardo Jorge Prats, acusó al presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Quique Antun Ballet, y a esa organización de apostar a un golpe de estado macroeconómico contra el gobierno del presidente Luis Abinader.

Ea través de su cuenta de twitter, Prats afirmó que el PRSC y su presidente "no se conforman con hacer que los trabajadores paguen la crisis con el 30% de sus pensiones sino que quieren también eliminar las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

La reacción del jurista y académico se producen tras el pronunciamiento de Quique Antun, de que debe ser el Estado que administre estos fondos y que el beneficio vaya a los trabajadores.

Para la doctora en economía, Wendy Capellán, la propuesta del PRSC y su presidente es "descabellada", puesto que "el gobierno administró el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) y al final quebró".

"Lamento escuchar eso de usted don Quique. Me pasé desde 1987 cotizando el 12% en un barril sin fondo administrado por políticos ineficientes. No estoy de acuerdo con que me vuelvan a embargar y meter en un corralito lo ahorrado", apuntó la economista en su cuenta de twitter.