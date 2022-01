La controversia se agudizó tras los reclamos de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de postergar el regreso a las aulas.

SANTO DOMINGO.- A solo cinco días de que se inicien las clases luego de las vacaciones decembrinas, las autoridades de Salud y Educación dan seguimiento a la quinta ola de la pandemia y evalúan las diferentes alternativas ante el surgimiento de reclamos de algunos sectores que, pese a los escasos resultados académicos del año escolar a distancia, piden volver a la virtualidad por temor que el regreso a las aulas propague los contagios entre los alumnos.

Para la organización EDUCA, los planteles escolares no son focos de contagios.

La controversia se agudizó tras los reclamos de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de postergar el regreso a las aulas.

"Yo no lo enviaría, tengo miedo que se me infecten, tengo dos muchachos dígame usted, tengo a mi papá también con azúcar, si llega el covid a mi casa, que vamos a hacer", aseguró Melissa Moreno, madre de familia.

Al ponderar la posibilidad de clases virtuales las dos primeras semanas, el Colegio Médico exhorta a que se realice una reunión antes del próximo martes con especialistas de la salud para determinar si es prudente que los niños vuelvan a las escuelas.

Frente a la controversia, el comité ejecutivo Nacional de la ADP convocó a una reunión este viernes para fijar su posición oficial.

De igual forma, los ministerios de Educación y Salud aseguran que evalúan la evolución de la pandemia para tomar una decisión.

Según datos de esta institución, al término del primer cuatrimestre del año escolar, la positividad fue baja en las escuelas.

Según dicho estudio, en mil 86 planteles escolares públicos y privados evaluados sólo se registró 1.58 por ciento de positividad frente al 5.12 por ciento a nivel nacional, con solo 844 casos detectados entre maestros y alumnos.

Basado en los datos anteriores, la organización EDUCA sostiene que los planteles escolares no son focos de contagios y que han mantenido un protocolo eficaz comprobado durante la pandemia, por lo que considera que antes de decretar un cierre escolar, a los centros educativos debe dárseles la flexibilidad de reajustar sus horarios en función de su comunidad.

El director ejecutivo de Educa, Darwin Caraballo, dijo que es importante no limitar la actividad escolar para que esto no genere efectos colaterales mayores, la educación no se puede detener, no se podía detener antes cuando no había vacunas, mucho menos ahora que hay vacunas.

Ante el aumento de contagios sin precedentes desde que inició la pandemia, al menos un colegio privado ya tomó la decisión de iniciar este segundo cuatrimestre a distancia, previendo que la situación se puede agravar con el fin de semana largo del 21 al 24 de enero.