SANTO DOMINGO.- El ministro de Educación, Roberto Fulcar, dijo hoy que no es posible dentro de la institución agilizar el pago de prestaciones a cambio de un 30% del dinero correspondiente a los despedidos, como denunció Diolandita Cabrera, madre de la niña Carla Massiel.

“No hay posibilidad de que un empleado le pueda hacer eso a ninguna persona, no le puede solucionar su problema si no es institucionalmente a través de un sistema, no es personal”, dijo Fulcar en la entrevista central de El Despertador.

El ministro dijo, no obstante, que desde que se hizo pública la denuncia de Cabrera, han estado intentando localizarla para que vaya al ministerio y ayude a identificar a quien habría intentado estafarla y que hay una comisión investigando el caso.

“Inmediatamente eso ocurrió nosotros instruimos a la directora de Gestión Humana para que hiciera junto con una comisión que nombré una investigación que está en proceso en el Ministerio de Educación”, dijo.

Agregó que “si en un extremo caso algún irresponsable o gente con poco escrúpulo en algún lugar el comentó eso era para estafarla, no tiene posibilidad de ayudarla”.

“Le hemos pedido que ella fuera y nos identificara a la persona para que entonces se hiciera justicia”, dijo.