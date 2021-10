Con esta regla, las personas no inmgrantes no tendran que esperar para hacer o proceso de ajuste de estatus

EEUU.- Surge una alentadora noticia para los viajeros con visa de No Inmigrante, pues el Gobierno de los Estados Unidos eliminó la regla técnica de los 90 días en Migración.

Con esta regla, las personas no inmgrantes no tendran que esperar para hacer o proceso de ajuste de estatus, ya que antes se entendía que, si no se esperaba el plazo, se interpretaba que la persona mintió al entrar a territorio estadounidense, especialmente con una visa de turista, y diciendo que tenía la intención de hacer turismo.

Así lo explica experta en Migración, Jenniffer Meléndez, quien indicó, que si en 30 días aplicaba para un cambio de estatus de turista a estudiante, antes tenían que esperar los 90 días por esa medida, pero ahora ya no.

“Por igual, una persona que entraba con visa de turista y quería quedarse para hacer su proceso de residencia dentro de Estados Unidos, esto es una ventaja, porque ahora en unos 30 a 60 días pudiera completar esa acción”, agregó Melédez.

La abogada explicó que “esta regla incluso fue eliminada de los manuales de políticas y de los manuales que existen para los adjudicadores de Migración. Estos son los que se usan como guía para ver los requisitos que se piden para cada proceso”.