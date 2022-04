Caba dijo a Noticias SIN que observaron una voluntad por parte de los representantes de llegar a acuerdos que pueden ser aceptables con el Estado dominicano.

SANTO DOMINGO.- Luego de que el gobierno dominicano informara que propondrían a la farmaceutica AstraZeneca que entregue otros medicamentos en lugar de las vacunas anticovid, y que la compañía afirmara que fueron las autoridades de este país quienes pospusieron la entrega de las vacunas, el presidente del Colegio Médico, Senén Caba, afirmó que este jueves sostuvieron una reunión con ejecutivos de la empresa, la cual definió como "un encuentro fructífero".

El galeno admitió que solo recibieron del gobierno insumos informativos, pero que los ejecutivos le explicaron de manera detallada de "que no es como se cree" y que se han estado reuniendo con el gobierno, incluyendo el ministro de Salud, Daniel Rivera.

"Nos dijeron que lo han hecho varias veces y que le han hecho varias propuestas", afirmó.

Indicó que si AstraZeneca se encuentra en disposición de negociar con las autoridades dominicanas, tendrán el apoyo del CMD, al tiempo que lo que quieren es el dinero que se pagó se le de una utilidad a favor del país.

No se cierran a cambiar vacunas anticovid por otros medicamentos

Según Senen Caba, AstraZeneca no se cierra a la propuesta del gobierno de cambiar las vacunas anticovid por otros medicamentos para la salud cardiovascu­lar, hipertensión y diabetes.

En estos momentos hay algunas contrariedades ya que ellos están ofreciendo algunos medicamentos que el Estado no acepta o "no los necesita", sin embargo; ante una interpelación que les hizo "nuestra secretaria general ellos no se cerraron", indicó.

"No se mostraron herméticos con respecto a llegar a cualquier otro escenario de negociación" y agregó que ellos (ejecutivos) dicen que " no es porque uno quiere, es que la línea, las cadenas de producción en función a lo que el gobierno quiere uno no la puede cumplir, pero no es que nos hemos cerrado".

Ante esa posición de la farmacéutica, Caba se mostró esperanzado de que puedan llegar a un acuerdo con las autoridades.