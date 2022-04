Este miércoles Reyes solicitó a la Cámara de Cuentas una auditoría financiera desde la gestión de Margarita Cedeño, con el objetivo de esclarecer el manejo de fondos de esa entidad.

SANTO DOMINGO.- La directora del Programa Supérate, Gloria Reyes, le respondió a la vicepresidenta de la República Margarita Cedeño, que está muy ocupada y concentrada en temas de Estado y el chisme no es su estilo.

“Yo de verdad lamento mucho que la señora Cedeño haya tomado esa ruta, yo estoy muy ocupada y concentrada en temas de Estado, yo no estoy en campaña electoral, y creo que la democracia necesita ejemplos para las niñas y para los jóvenes, y llevar el debate político al nivel de la politiquería y el chisme no es mi estilo, yo respeto mucho esa ruta, pero no es la mía”, expresó Reyes.

Este miércoles Reyes solicitó a la Cámara de Cuentas una auditoría financiera desde la gestión de Margarita Cedeño, con el objetivo de esclarecer el manejo de fondos de esa entidad tras el fraude millonario con las tarjetas de la ayuda social y de inmediato la exvicepresidenta le respondió “Águila no caza moscas”.

Entrevistada en el programa radial “El Sol de la Mañana, Reyes indicó que está dispuesta a ir a un debate con Cedeño o con cualquiera del gobierno pasado haya estado envuelto en las políticas sociales.