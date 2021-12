La madre de la niña de dos años asegura que ella y toda su familia no encuentran palabras suficientes para expresar su agradecimiento al joven Delis.

SANTO DOMINGO.- Durante el fin de semana, un video que se viralizó en redes sociales mostró la heroica acción de un joven que rescató a una niña de dos años luego de caer en una alcantarilla, en el sector Buenos Aires del Mirador.

Delis Manuel Batista, de apenas 16 años, sin pensarlo se lanzó al hoyo, alzándose luego de unos 20 minutos con la niña en hombros.

“Me dio como que era una hermana mía, una familia mía, y le di pa’ bajo”, Delis Manuel Batista – delivery.

Así describe Delis el impulso que lo motivó a bajar a rescatar a la pequeña que había caído en el alcantarillado, al que a plena luz del día, apenas se le percibe el fondo.

“La hayo de cabeza, la mitad del cuello y el pecho para abajo y las dos piernas para arriba cuando le limpio los ojos, la niña me mira y me abraza, ella no me quiso soltar nunca”, Delis Manuel Batista - delivery

“Él venía caminando, preguntando qué pasó, y él preguntando, no esperó que nadie le diga nada, se empezó a entrar al hoyo, a sacar a mi hija”, Beatriz Santana - madre

“Yo no tengo con qué pagarle, no me alcanzará la vida para yo pagarle a él”, Beatriz Santana – madre.

El adolescente, reside en La Victoria, Santo Domingo Norte, junto a su abuela y su hermano; él es el mayor de 6 infantes.

Actualmente, Delis no estudia y tiene dos trabajos, sus aspiraciones por el momento son completar su educación y sacar hacia adelante a su familia.