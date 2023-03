"Si personas de esa naturaleza nos hicieron la vida imposible que en el 2012 le vendieron las elecciones a Danilo Medina, y hoy pretenden premiarlo, que no ha cumplido real y efectivamente que tiene que ir a cumplir cárcel por lo que se robó en el municipio, entonces lamentablemente mi partido no sirve"

SANTO DOMINGO.- El alcalde de Los Alcarrizos manifestó este miércoles que no está de acuerdo que "aquellos bandidos que se apropiaron de los bienes del Estado sean juramentados en su partido", refiriéndose específicamente al exalcalde Junior Santos, que según él, se robó aproximadamente más 300 millones de pesos.

Sus declaraciones se dan al ser cuestionado sobre la denuncia que ha hecho la oposición en cuanto a la supuesta compra de alcaldes y ex alcaldes.

Dijo que está de acuerdo que el quiera ingresar al PRM ingrese y se le abre la puerta, "ahora aquellos bandidos que se apropiaron de los bienes del Estado, y como hay algunos funcionarios de mi Gobierno que lo han estado protegiendo, él entra por izquierda y yo salgo por la derecha".

"Bandido como ese que acabó con el Ayuntamiento y se llevó todo y todavía es la fecha que no lo han citado el Pepca, si el partido lo juramenta a él a mi no me importa las condiciones que venga tampoco le tengo miedo a nadie a un proceso de convención", refutó.

Agregó que los alcaldes actuales se van para su partido por el tratamiento que el gobierno le ha dado a la municipalidad, que en sentido general, según él, no ha habido ningún tipo de discriminación.

"Si personas de esa naturaleza nos hicieron la vida imposible que en el 2012 le vendieron las elecciones a Danilo Medina, y hoy pretenden premiarlo, que no ha cumplido real y efectivamente que tiene que ir a cumplir cárcel por lo que se robó en el municipio, entonces lamentablemente mi partido no sirve", expresó.

"Yo me refiero a ese caso en particular, ahora los demás, alcaldes actuales, vienen precisamente porque esto es un partido democrático, porque esto es un gobierno que ha invertido en la municipalidad".