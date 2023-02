Félix indicó que la gestión del presidente Luis Abinader realizó el pasado 16 de diciembre una transferencia de 40 mil millones de pesos, pero no la puede llevar a cabo y es algo que llama la atención.

SANTO DOMINGO.- El Gobierno se ha “quemado” ha dejado de ejecutar 90 mil millones de pesos en inversiones públicas durante dos años, aseguró el economista Guarocuya Félix, al referirse que el Poder Ejecutivo no ha tenido la capacidad para llevar a cabo la inversión pública que el mismo ha presupuestado y programado.

El también dirigente político por el Partido de Liberación Dominicana (PLD), manifestó que es cierto que el Gobierno mejoró la capacidad de ejecución del año 2022 con relación al año 2021, pero que sigue estando por debajo del umbral del propio cálculo que se da, “ahí el Gobierno se quema totalmente”.

La economía que más nivel de empleo genera

Durante la entrevista central del programa El Despertador de grupo SIN, el economista afirmó que la economía que más nivel de empleo genera es la que se denomina trabajo informal.

También, señaló que los trabajos informales son empleos que no están protegidos por la seguridad social, es precario y que por lo regular los ingresos no cubren la canasta básica, “no hay seguro, no hay ningún tipo de protección”.

Asimismo, dijo que lleva más de 20 años planteando que el país necesita reformas en el mercado de trabajo, para tratar de regularizar esta problemática.

Además, aseveró que parte de esa reforma es para cambiar las designaciones porque la formalidad no debería de estar en el tipo de labor que se realiza, sino en el debido registro de la actividad que efectúa, sea autónoma o con empleados.

La inflación es el peor de los impuestos que se le puede aplicar a una sociedad

El impacto de la inflación no es simétrico, lo que quiere decir que no es igual para todos, resaltó el ex Director de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Por lo tanto, indicó que se deben buscar puntos medios con las empresas para que puedan mejorar el nivel de salarios, pero teniendo en cuenta que la mayoría de las personas no son asalariados, más bien autónomos e informales.