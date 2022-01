Manifestaron que desde que Santa Arias, fue trasladada a una casa de acogida su familia no ha tenido comunicación con ella.

Santo Domingo.- Familiares de Santa Arias, la mujer agredida a golpes por Alexis Villalona, se quejaron este lunes de la forma en que se está llevando el proceso judicial y de los supuestos privilegios dados al victimario de su pariente.

“Se supone que la agredida fue mi hermana que no tiene porqué estar como que la presa es ella y ese señor como le dicen el león esta con todos los privilegios donde esta y ella ni siquiera tiene comunicación con nosotros los familiares y no debe ser así”, manifestó la hermana de Santa Arias.

Manifestaron que desde el pasado 01 de enero, cuando Santa Arias, fue trasladada a una casa de acogida por disposición del Ministerio Público con el interés de resguardar su integridad física, su familia no ha tenido ningún tipo de comunicación con ella.

“Desde que paso lo que pasó nosotros mas nunca hemos tenido comuicación con ella, ahora porque nos la pasaron por ahí”, sostuvo.

Al valorar el proceso que se le sigue a Alexis Villalona, lo calificaron de “muy mal”, alegando que el motivo principal para considerarlo de esa manera es que están tratando a su hermana como una presa.

Al ser cuestionados sobre si han recibido alguna amenaza de parte de los familiares de Alexis Villalona, manifestaron que no.

"Hubo una que se quiso poner como él como una leona, pero para ella no se va a comer a nadie, para nosotros eso no es una amenaza, ella no se va a comer a nadie", expresaron.

La audiencia de solicitud de medida de coerción en contra de Alexis Villalona, fue aplazada para este jueves 20 de enero.