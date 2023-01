El presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patria dijo que hoy es un día feriado, no el día de Juan Pablo Duarte.

SANTO DOMINGO.- El Padre de la Patria, Ramón Matías Mella, no se llama Matías Ramón Mella, así lo expresó este lunes Juan Pablo Uribe, Presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias.

"Esa confusión comenzó como en el año 2000, fue un tema que hubo con el nombre, las Fuerzas Armadas, que después el mismo secretario dijo que hubo un deslice ahí en su momento, pero es Ramón Matías Mella, y llegó un momento en que Mella firmaba solo RMM, cuando estaba el tema de la persecución y todo esto, pero es Ramón Matías Mella", dijo reiteradamente Uribe entrevistado en el programa El Despertador.

Sostuvo que hay una inquietud en el Congreso, y que cosas así pasan en materia de historia.

Hoy es feriado, no el día de Duarte

El presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias dijo que hoy es un día feriado, no el día de Juan Pablo Duarte.

"Hoy es feriado, hoy no el día de Duarte, el día de Juan Pablo Duarte lo celebramos, con toda la solemnidad y con todo el entusiasmo con que tiene que celebrarse el día del dominicano, que sin lugar a dudas tiene el título merecedor de la gloria más alta y más pura, el 26 de enero. Hoy no es el día de Juan Pablo Duarte, hoy es lunes 30 y el feriado pues tiene una especie de imitación a la tradición calendarica de Estados Unidos que se mueven los días para de una manera u otra no afectar el tema de la productividad, la maquinaria productiva de una nación".

Dijo que este día feriado puede introducir algún elemento de confusión y distracción, pero no cree que le quite solemnidad al Día de Duarte.

Restos de Pedro Santana debe retornar a su tumba

Ante el clamor de muchos dominicanos de que los restos de Pedro Santana debe de seguir descansando donde estaba, en la fosa de la parroquia Santa Cruz de El Seibo, Uribe está de acuerdo con la petición.

"Sus restos deben volver a donde se encentraban antes de que Joquin Balaguer en un acto de carácter ideológico, estratégico políticamente, como un hegemon de la historia, Joaquín Balaguer metió ese cuchillo histórico en el corazón de la patria".