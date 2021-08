La artista urbana Tokischa, no podrá visitar esa ciudad por un año y deberá pagar una multa equivalente a un salario mínimo, la disposición contra la exponente fue impuesta durante su comparecencia ante la Fiscalía de La Vega.

REDACCIÓN.- El Padre Rogelio Cruz dijo que no cree en el arrepentimiento de la exponente de música urbana Tokischa tras la condena impuesta luego de posar semidesnuda en el santuario de la Virgen de la Altagracia, en La Vega.

“Ella estaba muy suave, muy tranquila...la carita que se le veía era de que, cuando lo pueda volver a hacer lo hará igual, eso se llama que no hay régimen de consecuencia”, señaló al decir que fue muy simple. “Aquel que está llamado a aplicar la justicia no la aplica y es la manifestación de un sistema de justicia que no funciona”, reseñó.

El padre Rogelio agregó que la medida impuesta contra Tokischa es una manifestación clara de la falta de institucionalización del país, “lo que significa que la fiscalía se presta para situaciones tan bajas y situaciones donde deja abiertos los caminos para que todo el mundo siga haciendo y deshaciendo”.

“Hoy fue ella, pero el tipo de imposición que le han puesto es insignificante en comparación del hecho en sí, por lo tanto en estos momentos más que cuestionarla a ella hay que cuestionar el trabajo de la fiscalía de La Vega y de cualquier fiscalía que se preste para dejar sueltos unos cabos tan amplios como los que habían ahora, es ponerse de acuerdo y decir ‘mira tú pides disculpas y eso se resuelve así de esa manera’, eso deja abiertas unas interrogantes en la ciudadanía”, agregó al ser abordado por el medio Agenda 56.