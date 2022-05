"Al policía cuando tu le hablabas antes de los derechos humanos, lo que te decían que tu eras civilista y flojo y te excluían de los trabajos", sostuvo.

SANTO DOMINGO.- Elinforme elaborado por los Estados Unidos nuevamente criticó al país por las ejecuciones o torturas que hacen los agentes de la Policía Nacional al ciudadano, y que según los Derechos Humanos a la fecha van más de 40 personas, ante esta información, el exjefe de la institución aseguró que eso es una cultura que existe en el cuerpo del orden, que es genético y que una gestión supera a la otra.

"Cuando yo estaba trabajando eso era como una mala palabra, porque para ellos lo duro era que tu lo cogieras, le dieras cuatro palos, al pollo al carbón, que lo ponían con las manos para arriba o para abajo y le caían a palos", indicó Bernardo Santana Páez, en la entrevista central de El Despertador.

Aunque resaltó que la policía del país está pasando por un mal momento, esa situación no solo pasa en República Dominicana.

"Al policía cuando tu le hablabas antes de los derechos humanos, lo que te decían que tu eras civilista y flojo y te excluían de los trabajos, entonces hay que explicarle que su función básica es la protección de los derechos de los ciudadanos", explicó.

Al ser cuestionado que en su gestión qué linea le bajaba a sus policías, dijo que les decía que por más eficiente que querían ser, si cogían a una persona y le daban una pela, y lo guindaban, no le daban comida y lo sometían a tortura o lo ejecutaban, podían ser sujeto de una persecución penal también, y que no me podían decir que eran eficiente matando a una persona.

Agregó que en su gestión sometieron a la acción de la justicia a más 700 agentes.

Caso David De Los Santos:

Se cuestionó de qué pudo haber pasado con el joven David De los Santos y con otros dos que en las últimas semanas fueron detenidos con total salud y que posteriormente murieron bajo custodia policial.

"Yo también estoy indignado porque soy un abanderado, porque soy un abanderado de respeto de los derechos humanos, en mi jefatura fue la primera vez en la historia en que el país es excluido de los países que violan los derechos humanos".

Dijo que no puede dar unas declaraciones objetivas respeto al caso debido a que no tiene evidencias directas e indirectas o circunstancial que le permita hablar con objetividad.

"Se vio un mal manejo, se violaron los protocolos, en el caso de David de los Santos es un caso de fácil investigación, porque había cuatro personas que estaban con él, en criminalistica usted se da cuenta como dan el golpe, con qué y cómo son los golpes, es un caso muy bueno", indicó.

Al ser cuestionado que como se arman los muñecos en la policía, porque primero dijeron que De los Santos se había golpeado y ahora dicen que probablemente fue uno o varios de los presos, dijo que no importa los muñecos que la policía pueda hacer, que finalmente no son los que imputan.

Agregó que estos casos se pueden dar en cualquier país del mundo, pero lo que tenemos que tener la capacidad para dar una respuesta lógica y no coger de relajo a la opinión pública.