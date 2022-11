Así mismo agregó que en su criterio, en este país debe de producirse una coalición, una alianza, con un propósito claro de cambiarle el rumbo al país.

SANTO DOMINGO.-La construcción de la autopista Duarte y la creación del Ministerio de Justicia son sueños políticos que está vendiendo el PRM a la gente, así expresó este miércoles el presidente de la comisión de políticas públicas del PRD, Marino Mendoza.

"Ahora el gobierno inició un proceso de construcción dizque la gran obra, la autopista Duarte, 270 kilómetros desde Santo Domingo a Montecristi, eso es vendiendo otro sueño más, independientemente de que sea una necesidad, pero es un sueño político que le están vendiendo a la gente, este gobierno tiene dos años de ejercicios y yo quiero que alguien me diga a mi una obra que haya realizado este gobierno", sostuvo Mendoza en la entrevista Central de El Despertador.

Se le preguntó que si está de acuerdo con la creación del Ministerio de Justicia, en el que también ex juez del TSE manifestó que "eso es otro sueño, porque todo lo que toque la Constitución amerita una reforma constitucional, nosotros tenemos un ministerio que no tiene la definición, Miriam Germán es una ministra de justicia en términos real y práctico, pero no tiene la dominación y aquí se llama Procurador General de la República".

Agregó que el presidente puede tener todas las buenas intenciones del mundo, pero que Abinader tiene que ejecutar planes y anda dando salto, "y si usted analiza todo lo que ha sido el comportamiento del presidente, tiene un manejo para mantener su figura"

Coalición PRD con otro partido

Miguel Vargas es un hombre que tiene una posición fija y decidida a que el PRD camine en ese propósito y es verdad, el PRD puede llegar al poder en alianza, nosotros no vamos a desdibujar la realidad, así reaccionó Mendoza cuando se le preguntó sobre las declaraciones que hace el presidente de su partido de que llegarán al poder en el 2024 solo o acompañado.

Así mismo agregó que en su criterio, en este país debe de producirse una coalición, una alianza, con un propósito claro de cambiarle el rumbo al país, "si eso no se produce en el país nosotros vamos a vernos con una realidad de futuro inmediato, una realidad que nos vamos a lamentar. Aquí estamos todos en posibilidad de juntarnos en algún momento, menos el PRM porque es el que está en el poder y contra el es que hay que luchar".

Destacó que antes el PRD era un partido dirigido con un liderazgo inigualable con el doctor Peña Gómez, que desde el punto de vista cuantitativo era otra cosa porque era un partido abierto y de masa, ahora la política se ha reorientado y entonces hay otro manejo diferente del quehacer político.

"El PRD es un sentimiento, aunque queden tres, y es una organización política que marcó la historia política del país, aquí no se puede hablar de nada político sin mencionar el PRD, el PRD trajo la democracia aquí".

Sostuvo que cree que Miguel Vargas ha hecho su trabajo en esta fase del partido, que el mismo está creciendo y que todos los días se están inscribiendo gente.