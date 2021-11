Durante el acto de cierre, encabezado por David Collado, ministro de Turismo y fundador de Medios Emprendedores, así como por el empresario Manuel Corripio, fueron reconocidos siete emprendimientos de los 42 proyectos que concursaron.

SANTO DOMINGO.- La Feria Emprendedores de la República Dominicana (FE RD) concluyó su VIII edición en la que resultaron ganadores Neros en el primer lugar; Todo Fresco en el segundo y Cacaomae en el tercer puesto, mientras, las menciones especiales la recibieron Pratsico, Cocotai, Ruta del Casabe Doña Mechy y Milz Chocolat.

Esta iniciativa se realiza con el objetivo de incentivar el espíritu emprendedor y crear una plataforma de apoyo al talento dominicano, poniendo al alcance de los jóvenes importantes herramientas para que puedan alcanzar sus sueños.

De acuerdo con el comunicado de prensa los aspectos a evaluar en esta VIII edición fueron la innovación, la capacidad exportable de Marca País, la calidad del producto y la creatividad.

“Nuestro deseo es que cada joven de la República Dominicana alcance su sueño. Tenga la preparación, el incentivo y las herramientas. Desde el 2013, realizamos este evento para demostrar que con perseverancia y mucho esfuerzo las metas sí se pueden lograr”, aseguró David Collado, quien encabezó el acto de cierre junto al empresario Manuel Corripio.

El titular de Turismo también agregó para los emprendedores que “es muy fácil ofrecer consejos, pero yo sé qué es llegar a final de mes y no tener con qué pagar la nómina. No es que no tenemos que prepararnos, no es que todo será fácil. Por eso, siempre digo que si sales a buscar una puerta y esa puerta está cerrada. Toca otra, otra y otra. Y si ninguna se abre, fabrica tu propia puerta. No te rodees de personas que deseen matar tu sueño. Atrévanse a vivir. El tren de la oportunidad sólo pasa una vez. Nunca va haber un escenario perfecto para salir adelante”.

De su parte, el empresario Manuel Corripio, del Grupo Corripio, expresó que "los emprendedores se enfocan en dos cosas: la falta de capital y el sueño. El sueño es lo que permanece. Concéntrense en lo que tienen; tienen sueños y tienen energía. El capital va y viene. Es cambiante. Pero, el sueño permanece a través de la ida y venida del capital. Cuando tengan más capital que sueños, prepárense, porque quiere decir que vendieron su sueño por unos pesos”.

Los ganadores obtuvieron un premio en metálico de 300 mil pesos para el segundo y tercer lugar, y de 500 mil pesos para el primero, así como sesiones de asesoría de una hora durante un año por los empresarios José Luis Corripio (Pepín), Manuel Corripio, Ligia Bonetti, del Grupo SID; United Capital Puesto de Bolsa, Banco Popular Dominicano y Jacqueline Mora en materia económica.

“Esta iniciativa reconoce un esfuerzo. Debemos saber que una nación puede sostenerse a través del emprendimiento y que este puede incentivar la economía, poner a la República Dominicana en el mapa mundial. Por eso, esperar que las cosas lleguen no es la estrategia, sino hacer que lleguen”, manifestó Braulio Villalona de Neros y ganador del primer lugar del Premio Pepín Corripio al Emprendedor.

La Feria Emprendedores contó con el respaldo del Banco Popular Dominicano, Fundación Acción, Emprende y Transforma; Grupo SID; United Capital Puesto de Bolsa; Ágora Mall y Grupo SIN y se consolida como uno de los eventos de emprendimiento más importantes del país.