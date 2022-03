Aseguró que lo que están buscando es ganar tiempo para no litigar y que en un año y ocho meses sólo han presentado acusación de un caso de un total de cuatro que supuestamente tienen blindados.

SANTO DOMINGO.- Uno de los abogados que compone la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez, Carlos Balcácer, aseguró ante la prensa que lo único que el Ministerio Público quiere es “mendigar la prórroga solicitada y ganar tiempo.

Balcácer aseguró que "Ellos no están pidiendo prórroga, la están mendigando".

El jurista trajo a colación que hace ocho meses atrás “ellos” haciendo alusión al Ministerio Público, se “ufanaban” de un “caso blindado”, pero ahora están solicitando una prórroga.

Aplazamientos de audiencias

El Ministerio Público informó que todas las audiencias fijadas para esta semana en Operación Medusa fueron aplazadas debido a que la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, el principal imputado del expediente, recusaron a 29 representantes del órgano persecutor.

En ese sentido, el procurador adjunto. Wilson Camacho, quien dirige la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que ahora los fiscales solo pueden esperar la decisión de las instancias del Ministerio Público que deben decidir sobre la recusación.

“Con relación a este proceso, nosotros solamente podemos referirnos a lo que ha sucedido en el día de hoy, y lo que ha sucedido en el día de hoy (al igual) que todas las audiencias que han sido fijadas para esta semana con relación a este proceso, han sido aplazadas”, dijo Camacho a periodistas que lo abordaron a la salida del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

“Pasó ayer en la Corte de Apelación, en la Tercera Sala, pasó hoy en una primera audiencia de resolución de peticiones, y acaba de pasar en esta audiencia, primero de control, y luego de solicitud de prórroga”, apuntó.

“En consecuencia, nosotros no podemos hacer ninguna otra cosa en este particular que no sea esperar la decisión de los órganos del Ministerio Público con relación a esta recusación que se ha planteado”, dijo.

La jueza Altagracia Ramírez de la Cruz, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó para el próximo viernes 18 de marzo, a las 4:00 de la tarde, la audiencia para conocer el expediente de la Operación Medusa.

En la audiencia se deberá conocer la revisión obligatoria de las medidas de coerción a los imputados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Javier Alejandro Forteza Ibarra y solicitudes de la defensa de Alfredo Alexander Solano Augusto, así como la extensión del plazo solicitada por el Ministerio Público para presentar la acusación formal de este caso.