SANTO DOMINGO.- Por supuestos conflictos con un socio, un comerciante, propietario de un centro de bebidas ubicado en el sector La Senda de Villa Mella, en Santo Domingo Norte, resultó muerto de un disparo, en un hecho ocurrido la noche del lunes y que quedó captado en videos.

Se trata de Leoncio de la Cruz, de 53 años, mejor conocido como “Roberto Ilusiones”, mientras que el victimario es Juan Carlos López “Chiguete”, ambos se enfrentaron tras fuerte discusión, lo que terminó en una tragedia.

Según los vecinos de la zona desde hace un tiempo habían surgido inconvenientes entre ambos debido a deudas que asumieron juntos por las cuales supuestamente López quería quedarse con uno de los negocios.

"A él le dijeron que hable bien con Roberto, que paguen ese local, tenía que matarlo aquí como que Roberto le debía a nadie", manifestó Yemil Martín.

De su lado la señora Aris Medina dijo que "En ese edificio (al lado de donde vivía López) no dormía nadie los chinos del supermercado no dormía nadie, porque él tenía ahora una discoteca de haitianos, la discoteca eso era todas las noches y él tirando tiros con esa doce, y yo misma todo el mundo iba y hablaba con él, no, no actúes así, tu no dejas dormir a uno".

Respecto al incidente Andrés Hernández, propietario del local donde está ubicada la discoteca que supuestamente originó el conflicto, manifestó " Yo el matador ni lo conocía, Roberto tenía dos meses que no me pagaba, yo estaba con un desalojo con el que yo tenía el contrato de alquiler, pero lamentablemente un tipo que él tenía negocios con él, lo mató, yo no sé qué clase de negocios, lamentablemente fue muerto".

Hernández aseguró que los familiares de la víctima cargaron con toda la bebida y utensilios que había en el local donde también funcionaba un carwash.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, afirmó que, según el informe preliminar, el pleito no estaba asociado de manera original a ningún hecho delictivo.

La Policía informó que "Chiguete"se encuentra detenido.