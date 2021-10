Agregó que más de 200 mil empleadores formales no han recuperado su empleo tras la cancelación o suspensión producto de la pandemia.

SANTO DOMINGO.- El diputado peledeista Elpidio Báez aseguró hoy que su partido no permitirá que el gobierno aplique una reforma fiscal al país para cargar más impuestos a los contribuyentes.

Durante la entrevista central del El Despertador, Báez aseguró que no es el Congreso que está promoviendo la reforma sino que quienes lo hace es el presidente Luis Abinader.

"El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no lo apoya y no puede promover que le aumenten los impuestos a la clase pobre, no pueden con esa carga", dijo el diputado.

Agregó que más de 200 mil empleadores formales no han recuperado su empleo tras la cancelación o suspensión producto de la pandemia.

Entrevista completa: