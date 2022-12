Con un total de 28 provincias censadas y en proceso de cierre técnico, y cuatro demarcaciones provincias en recuperación de cobertura culminaron las labores de empadronadores en todo el territorio nacional.

Por: Ana Paula Gónzales

SANTO DOMINGO.- Concluyó este miércoles el cierre técnico del "X Censo Nacional de Viviendas 2022" en medio de reclamos de algunos empadronadores por falta de pagos e incertidumbre con sus honorarios.

Estefany Feliz, supervisora del censo, expresó “gracias Dios todo ha transcurrido de manera satisfactoria, ya que hemos podido cerrar todos los segmentos que pusieron a nuestra responsabilidad”, dijo.

En tanto, el director del censo, Víctor Romero sostuvo que “hoy concluye la labor del censo en cuanto al empadronamiento masivo si nos quedamos por trabajo con demanda en esas demarcaciones que están en recuperación de cobertura, el personal de la ONE continúa las labores”, manifestó.

Pese a que ya concluyó el censo, la ONE aún enfrenta reclamos de empadronadores que aseguran no han recibido sus viáticos, y asisten a las instalaciones en busca de respuestas definitivas.

Este es en el caso de Estela Pérez, de 73 años, quien reside en Santo Domingo Este y está desempleada hace más de 6 meses, formo parte del equipo que laboro en el censo, y asegura aún no ha recibido el pago que le corresponde.

La empadronadora Estela Pérez dijo “aquí porque duramos todo el tiempo trabajando en el censo, no nos han depositado, se supone que si uno trabajo con Tablet, se registre su nombre su cedula, aparentemente no estamos en el sistemas, no hay dinero”, expresó.

Al igual que Estela otros censadores que ya culminaron su labor están a la espera de sus viáticos.

La supervisora Yomairy Vásquez, indicó que “el obstáculo es que no me han pagado hasta la fecha del 29 de agosto que comencé… no me han pagado nada, ni los viáticos ni la capacitación” manifiestó.

No obstante la oficina nacional de estadísticas aseguró que están depositando los pagos en el tiempo que corresponde a cada uno de los censadores. La ONE reiteró los primeros resultados del censo serán ofrecidos en el primer trimestre del año 2023.