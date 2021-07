Todo inició hace 8 meses, cuando en horas la madrugada del 29 de noviembre pasado comenzaron a viralizarse las imágenes de ex funcionarios en momentos en que eran detenidos en sus residencias

SANTO DOMINGO.- Unos 117 allanamientos, 34 personas detenidas, cinco a la espera de audiencia y un prófugo, es el resultado de las últimas cinco operaciones anticorrupción que ya ha presentado el Ministerio Público ante el Poder Judicial.

Todo inició hace 8 meses, cuando en horas la madrugada del 29 de noviembre pasado comenzaron a viralizarse las imágenes de ex funcionarios en momentos en que eran detenidos en sus residencias en medio de preguntas e incertidumbre.

Al amanecer esas acciones judiciales tenían un nombre… Operación Antipulpo.

Este fue el primer caso de supuestos actos de corrupción presentado por el ministerio público bajo la dirección de Miriam German Brito y con un inédito apelativo marino.

38 allanamientos y 10 personas detenidas, incluyendo a dos hermanos del ex presidente Medina, acusadas de desfalcar al Estado con más de 4 mil millones de pesos

Dos meses después llegó la Operación Caracol…

Por primera vez en la historia, la cámara de cuentas fue allanada y el Ministerio Público tomo el control, su pleno completo bajo investigación y acusado de obstrucción a la Justicia, desfalco al Estados, coalición de funcionarios y falsificación de documentos, al presuntamente maquillar auditorías.

Con 27 allanamientos el Ministerio Público anuncia en abril la operación coral en la que detuvo a 6 personas, incluido el general encargado de la seguridad del ex presidente Medina, Adán Cáceres, y la pastora Rossy Guzmán. Las autoridades les imputan el desvío de más de tres mil millones de pesos del Cestur, del Cuerpo de Seguridad Presidencial y de Conani.

Tras un vídeo circular en redes sociales, se destapa la caja de pandoras en la lotería nacional

Las autoridades realizaron en junio 15 allanamientos y 10 personas detenidas, incluido el entonces director de la Lotería Luis Dicent y el expresidente de Fenabanca, William Rosario, así inicio la denominada Operación 13

Los involucrados están acusados de orquestar un fraude millonario en un sorteo de la Lotería que quedó evidenciado en vídeos que se hicieron virales en redes sociales.

La más reciente es la operación Medusa

38 allanamientos, 8 detenidos incluido el exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, mientras su director de gabinetete Rafael Stefano Canó permanece prófugo. A todos se les acusa de corrupción, asociación de malhechores, lavado de activos y otros ilícitos la presuntamente malversar más de seis millones de pesos.

Mientras estos casos se encuentran algunos bajo medidas de coerción y otros en espera, hay otras investigaciones que no han llegado a ese nivel procesal.

Tal es el caso de la ex ministra de la juventud Kimberly Castillo quien fue señalada de beneficiarse con contratos por tráfico de influencia cuando trabajaba en el distrito municipal de la Guayiga, la investigación inicio entrevistando al esposo de la ex funcionaria pero no ha llegado a tribunales.

Otro caso que sigue en remojo es el de las EDES, el Estado dominicano se querelló en contra de 14 personas acusadas de desfalcar a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y las Empresas Distribuidoras de Electricidad del Norte, Sur y Este que involucra un monto superior a los 30 mil millones de pesos.

El documento fue depositado en la Procuraduría General de la República por Andrés Astacio, vicepresidente del Consejo Unificado de Empresas Eléctricas.

Pero hasta el momento no hay detenidos por el caso.