Núñez, precisó que las leyes están diseñadas sobre la base de garantías procesales no para beneficiar a nadie.

SANTO DOMINGO.- Para el abogado Eduardo Núñez la decisión de los jueces en el caso Coral no debió ser la variación de las medidas de coerción, sino la libertad pura y simple como establece el Código Procesal Penal Dominicano.

“La verdad es que en ningunos de esos casos había peligro de fuga, la verdad es que desde que presentaron la acusación no existe ningún riesgo para la investigación”, explicó Núñez al resaltar que el Ministerio Público se queja de no tener tiempo para presentar casos complejos cuando no es así.

Explicó que en un derecho óptimo la decisión correcta debió haber sido libertad pura y simple, pero que en el país no solo cuenta lo correpto también predomina una presión social importante y los jueces lo piensan para tomar decisiones y buscan soluciones salomónicas.

Criticó que para el Ministerio Público los jueces son buenos cuando le dan la razón, pero cuando no se la dan son malos y lo critican. “El ministerio Público tiene acceso a las cámaras todos los días, los jueces no tienen dolientes”, resaltó el jurista.

En ese mismo orden, aclaró que no es cierto que los tribunales apliquen los procesos y la lógica para beneficio de los corruptos, ya que a su entender, la ley manda a que un caso complejo cuando se cumplen los 18 meses deben de ceder.

Núñez, precisó que las leyes están diseñadas sobre la base de garantías procesales no para beneficiar a nadie.

“Es una cuestión de debido proceso, no es para beneficiar a corruptos”, aclaró Nuñez..