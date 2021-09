Al defenderse por última vez en el tribunal, los imputados reiteraron su inocencia y pidieron a las juezas emitir una sentencia con base en las pruebas y no por presiones mediáticas.

SANTO DOMINGO.-A casi cincos años desde que estalló el escándalo por los sobornos millonarios que Odebrecht admitió haber pagado en el país a cambio de la adjudicación de obras del Estado, el juicio de fondo contra los seis imputados en el caso llegó a su fin este jueves cuando las juezas se retiraron a deliberar y fiaron para el 14 de octubre a las 3 de la tarde la lectura de la sentencia.

Con los argumentos finales de los imputados Tommy Galán, Roberto Rodríguez y Conrado Pittaluga, las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dieron por concluida el juicio de fondo que se inició hace casi un año en la jurisdicción ordinaria, luego de que se lo había remitió la Suprema Corte. Las magistradas se dieron un plazo de dos semanas para redactar la sentencia.

Al defenderse por última vez en el tribunal, los imputados reiteraron su inocencia y pidieron a las juezas emitir una sentencia con base en las pruebas y no por presiones mediáticas.

El proceso judicial por los 92 millones de dólares que la multinacional admitió haber pagado en el país a cambio de la adjudicación de obras públicas se inició originalmente en la Suprema Corte, que conoció la solicitud de medidas de coerción contra los 14 imputados inicialmente, de los cuales ocho fueron enviados a cumplir prisión preventiva. Finalmente, solo seis fueron enviados a juicio de fondo.

La Suprema remitió el expediente a un tribunal ordinario, cuando el exsenador Tommy Galán salió Congreso en 2020 y con ello perdió su jurisdicción privilegiada.

En el transcurso de las audiencias, los fiscales presentaron al tribunal más de mil pruebas documentales y testimoniales, que incluyen entrevistas con varios de los ejecutivos de la multinacional brasileña.

El Ministerio Público solicitó condenas de 10 años de prisión para los coacusado a Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas, de 7 años para el abogado Conrado Pittaluga y de 5 años de reclusión para los coimputados Andrés Bautista, ex presidente del Senado, Tommy Galán, ex senador de San Cristóbal y Juan Roberto Rodríguez, ex director de Inapa. Además del decomiso de sus bienes y una multa de 200 salarios mínimos.

Los fiscales también solicitaron que se les varíe las medidas de coerción por prisión preventiva. El tribunal fijó la lectura del fallo para las 3:00 de la tarde.