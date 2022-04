El crimen que ha consternado a toda la comunidad de Valiente en Boca Chica, parientes y amigos de la víctima claman a las autoridades dar con el paradero de Cristian Mata, quien emprendió la huida

Por: Carolina Oleaga

SANTO DOMINGO.- Una mujer de 27 años murió a puñaladas a manos de su pareja en la comunidad Valiente, de Boca Chica, con lo que se elevan a seis las víctima de violencia de género en tan solo una semana.

Sus familiares exigen a las autoridades dar con el paradero del victimario.

“Por favor no me mate, que no tengo con quien dejar a mi hijo” fueron las últimas palabras de Rosalinda Luciano, de 27 años, quien de acuerdo con sus familiares fue abatida por su agresor la mañana del pasado lunes, luego de una discusión entre ambos.

De acuerdo con los parientes de la joven hacia solo 6 meses que la víctima compartía hogar con su victimario.

Con el asesinato de Rosalinda Luciano, la más pequeña de 10 hermanos, suman seis las mujeres víctimas de violencia de género asesinadas en menos de una semana.

El pasado jueves, en Santo Domingo Este un hombre mató de varias puñaladas a su exsuegra. La noche del sábado Santo la muerte tocó la puerta de otra familia enSan Cristóbal, donde una adolescente de 15 años perdió la vida de un disparo que le propinó su pareja sentimental.

Otro caso de violencia fue el que se registró en Sosúa, Puerto Plata, donde la madrugada del domingo de resurrección un hombre le quitó la vida a su pareja y a la madre de ésta.

En el transcurso del domingo Santo otro joven le arrebató la vida a su pareja, una adolescente de apenas 16 de años, en el municipio de Altamira.