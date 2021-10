"Recuerden que teníamos un ministro que decía abiertamente, si yo tengo los números de los pandilleros, a mi me llaman y yo hablo con ellos", sostuvo Paraison.

SANTO DOMINGO.- Luego de una ola de secuestros que han realizado pandilleros haitianos, incluyendo el más reciente de 17 misioneros norteamericanos, para el excónsul de Haití en este país, hay varios jefes pandilleros que tienen conexión con el Gobierno y exigen pago de peaje.

Al ser cuestionado que si cree que las máxima autoridad le tiene miedo a las bandas, debido a que el propio primer ministro tuvo que huir de un evento en conmemoración del padre fundador revolucionario Jean-Jacques Dessalines cuando llegaron grupos armados, y como dimitió el jefe de la policía luego de los secuestros de los misioneros, Edwin Paraison dijo que no cree que la policía tenga miedo y que todavía confía en esa institución.

"Yo no creo que tengan miedo, lo que ha pasado es que no ha habido la voluntad política en Haití, visto las conexiones de algunos de esos jefes de bandas criminales con altas autoridades, recuerden que teníamos un ministro que decía abiertamente, si yo tengo los números de los pandilleros, a mi me llaman y yo hablo con ellos", sostuvo Paraison.

Más temprano el también exembajador haitiano dijo que el desarme planteado por los presidentes de Costa Rica, Panamá y República Dominicana, debe enfocarse en las bandas criminales de Haití porque la población está desarmada.

Dijo que es real que hay unas 500,000 armas ilegal, pero gran parte están en manos de pandillas o en manos de ciudadanos que no tienen los permisos necesarios.

Se recuerda que el primer ministro haitiano tuvo que huir de un evento en conmemoración del padre fundador revolucionario Jean-Jacques Dessalines , cuando llegaron pandilleros armados y dispararon varios tiros.

El incidente se produjo apenas un día después de que un autobús lleno de misioneros y sus familias fueran secuestrados por pandilleros en Puerto Príncipe. Según los informes, los 17 miembros de un grupo misionero con sede en Estados Unidos se dirigían al aeropuerto cu ando fueron secuestrados. Los funcionarios estadounidenses y las autoridades haitianas están tratando de asegurar su liberación.

La ceremonia anual en conmemoración de Dessalines, el primer emperador de Haití, se programó en el área de Pont Rouge de Puerto Príncipe, donde el líder fue asesinado en 1806. Bajo Dessalines, Haití se convirtió en el primer país en abolir la esclavitud.