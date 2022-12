“La Zurza no tiene cólera na’ porque el agua baja y de to’ y si tú quiere muéstrala para que ellos vean klk y dejen esa pámpara y por qué a mi no me ha dao’ si yo me baño todos los días”.

SANTO DOMINGO.- Pese al peligro de contagios de cólera en los barrios de la ribera del río Isabel, donde ya se ha detectado la presencia de la bacteria, residentes del barrio La Zurza se muestran incrédulos y usan el afluente para nadar y asearse.

Con escepticismo ante las alerta de Salud Pública y sin mostrar preocupación ante posibles contagios, residentes del populoso barrio La Zurza se daban un chapuzón recreativo este viernes en el río, mientras otros se bañaban como de costumbre o lavaban la ropa.

“La Zurza no tiene cólera na’ porque el agua baja y de to’ y si tú quiere muéstrala para que ellos vean klk y dejen esa pampara y por qué a mi no me ha dao’ si yo me baño todos los días”.

Incluso algunos se niegan a usar el agua suministrada dos veces al día por la CAASD en tinacos instaladas en el barrio y, en su lugar, bajan al río a llenar sus bidones para el uso doméstico.

Aunque Paulino dice no dejará de lavar sus ropas y tenis en La Poza, considera que las autoridades deberían establecer un cordón militar o policial en la zona para evitar que la gente se baña en el río hasta que se descarte el peligro del cólera.

Durante este viernes, brigadas de Ayuntamiento del Distrito Nacional realizaban labores de limpieza y desinfección en la zona.

De los ocho casos confirmados de cólera el país, seis corresponden a residentes en La Zurza, mientras las autoridades el salud aún esperan los resultados d de laboratorio de seis pacientes con síntomas provenientes de Los Guaricanos y Capotillo.