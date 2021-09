“Haití es más que un problema haitiano ya se está convirtiendo en un problema regional. La comunidad internacional ya no puede esperar más, ya no es momento de esperar, no es momento de discurso, de análisis ni de talleres. Es hora de actuar”, enfatizó.

SANTO DOMINGO.- Al arribar a suelo dominicano pasadas las cinco de la tarde de este jueves el presidente de la República, Luis Abinader, calificó como productivo los seis días que estuvo en la ciudad de Nueva York, citando las diversas reuniones que sostuvo y los acuerdos que firmó, incluyendo los convenios sostenidos con los presidentes de Panamá y Costa Rica.

Abinader también reiteró su posición ante la crisis social y política que atraviesa el vecino país de Haití.

“Haití es más que un problema haitiano ya se está convirtiendo en un problema regional. La comunidad internacional ya no puede esperar más, ya no es momento de esperar, no es momento de discurso, de análisis ni de talleres. Es hora de actuar”, enfatizó.

Dijo que mientras la comunidad internacional actúa ante la crisis del vecino país se van a tomar todas las medidas para proteger República Dominicana.

Luis Abinader estuvo en la ciudad de Nueva York desde el pasado sábado 18 de septiembre donde la noche de este miércoles se presentó ante la Asamblea General de la ONU y, entre otros temas, exigió a la comunidad internacional prestarle atención a la crisis en el vecino país.