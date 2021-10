El presidente del gremio acusó al Ministro de Trabajo de “boicotear” el acuerdo al que llegaron con las ARS sobre aumento de los salarios.

SANTO DOMINGO.- En medio del repunte del COVID-19 que comenzó a elevar el porcentaje de camas en uso y la positividad diaria se mantiene en dos dígitos, el Colegio Médico Dominicano ratificó la huelga de este miércoles y jueves en todos los hospitales y clínicas privadas del país en demanda de reivindicaciones laborales.

El presidente del gremio, Waldo Ariel Suero, acusó al Ministro de Trabajo de “boicotear” el acuerdo al que llegaron con las ARS sobre aumento de los salarios.

Mientras los médicos se preparan para dejar de ofrecer servicios de salud a más de 11 millones de dominicanos, los indicadores de del COVID-19 continúan en aumento.

El incremento se observa en la positividad diaria que se ubica cerca de un 12 por ciento, y con ello se elevó a 31 por ciento la ocupación de las camas de UCI. Los ventiladores y las camas regulares también experimentan alzas.

Y aunque no se han reportado fallecimientos en las últimas horas, según el más reciente boletín se notifican 572 nuevos contagios, la mayoría corresponden a la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Pese a esta situación, el Colegio Médico ratificó la huelga de dos días porque aún no han firmado el acuerdo de aumento de salarios, aunque han logrado avanzar en otras de sus demandas como la reposición de un grupo de galenos que fueron cancelados y la suspensión del desmonte de la productividad de los galenos de Cemadoja.

Ariel Suero dijo que el Ministro de Trabajo sigue en el aire, no ha conversado con ellos, "no nos ha llamado, hasta la fecha nos ha dado la espalda, no ha mostrado la más mínima preocupación".

Los Ministerios de Trabajo, el de Salud Pública y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales exhortaron al Colegio Médico y a las Sociedades Médicas Especializadas para retomar la prudencia y sensatez.

"Llegar a un acuerdo verbal de aceptar un 20 y un 30 para después boicotear la firma de un acuerdo, eso sí es una insensatez", sostuvo Suero.

Destacar que durante el paro solo se mantendrán los servicios de salud a pacientes en estado crítico y las emergencias.

Mientras los familiares de pacientes con COVID llaman al Colegio Médico a dejar sin efecto la huelga, el presidente del gremio dijo que la situación está en manos del Ministerio de trabajo y la Sisalril y pide al presidente Abinader a intervenir en la problemática.